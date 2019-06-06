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Экс-начальник полиции Киевской области получил новую должность

6 июня, 12:51

Дмитрий Ценов стал новым руководителем полицейских сил в зоне проведения операции Объединенных сил

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin.

Экс-начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов, который был уволен с должности после гибели 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, возглавил полицейские силы в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Сегодня утром командующему ООС генералу Александру Сырскому представил нового руководителя полицейских сил в зоне проведения операции Объединенных сил генерала Дмитрия Ценова", - написал он.

Как сообщил Аброськин, в составе сил ООС на постоянной основе несут службу более тысячи сотрудников Нацполиции, основная задача – выявление террористов, изъятие оружия и взрывчатки, обеспечения общественного порядка.


Напомним, по предварительной информации, полицейские в пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком развлекались, стреляя по банкам. В то время неподалеку гуляли двое мальчиков. Один из копов попал в голову ребенку. 4 июня Голосеевский районный суд под арест на два месяца без права залога отправил двух подозреваемых в убийстве ребенка – полицейских Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Гибель ребенка расследуется по статьям умышленное убийство ребенка, совершенное группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением огнестрельного оружия, совершенное группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

После гибели пятилетнего мальчика руководителей райотдела полиции в Киевской области отстранили от службы


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Тег ценов, переяслав-хмельницкий, ООС

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