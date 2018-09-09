Экс-пленник боевиков сделал "тюремный" подарок Порошенко: опубликованы фото

Сегодня, 06:38

Алексей Кириченко преподнес рукотворный презент главе государства и поблагодарил за помощь


Фото: facebook.com/oleksij.kirichenko

Фото: facebook.com/oleksij.kirichenko

Фото: facebook.com/oleksij.kirichenko

Бывший заложник боевиков, украинский военный Алексей Кириченко подарил президенту Украины Петру Порошенко экземпляр газеты, которую "издавал" в плену. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, эту газету он создавал для поддержки других заложников.

"Во время визита Петра Алексеевича Порошенко в Винницу мне представилась возможность поблагодарить его за поддержку в оздоровлении моих родных и те усилия, которые власть прилагает для освобождения пленных. Подарил президенту Украины экземпляр газеты, которую "издавал" в плену, чтобы поддержать наших ребят", – написал Кириченко.

Также боец выразил надежду на скорое освобождение других пленных, в частности Пантюшенко, Коринькова и Глондара.

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Напомним, 27 декабря прошлого года состоялся самый масштабный обмен пленными. В свою очередь вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной группе Минских переговоров Ирина Геращенко рассказала, что Порошенко лично координировал всю работу всех соответствующих наших ведомств, чтобы все не сорвалось.

Уже 28 декабря освобожденные из плена украинцы ученый Игорь Козловский и военный Алексей Кириченко прибыли в Харьков. Как рассказывал Козловский, заложники прошли через пытки, давление, но постоянно чувствовали любовь народа, любовь людей, которые молились за них.
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"Сегодня"

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