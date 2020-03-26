Экс-руководство компании по добыче титана подозревает, что предприятие может перейти России

Украинское стратегическое предприятие по добыче титана – Объединенную горно-химическую компанию, могут передать под контроль России. На этом настаивают бывшие руководители ОГХК. Мол, их отправили в отставку, а управление предприятием передали новым руководителям, лояльным к стране-агрессору. С таким заявлением обратились к президенту, премьер-министру и в Службу безопасности Украины.

"Наша отставка связана прежде всего с тем, что новый руководитель, который был назначен Фондом государственного имущества, пожелал остановить отгрузки продукции. При этом не было новых подписанных контрактов. Эти люди имеют отношение к компании Glencore. Мы знаем, что эта компания имеет отношение к российскому бизнесу и российскому президенту Путину", – заявил бывший член правления Объединенной горно-химической компании Александр Гладушко.

В то же время в Фонде госимущества уверяют: изменили руководителей предприятия по добыче титана, чтобы успешно подготовиться к приватизации компании. Ей уже заинтересовались инвесторы.

"Выходцем из компании Glencore есть только один сотрудник, который давно там не работает, а в общем борд сформирован таким образом, чтобы обеспечить прозрачное управление предприятием в процессе подготовки приватизации с равным доступом для потенциальных инвесторов. Объединенная горно-химическая компания – в списке объектов первоочередной приватизации на 2020 год. Ее разгосударствление запланировано в этом году", – сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины. В тренде Пограничная жесть: как толпы украинцев возвращаются из Польши (фото, видео)

Ранее "Сегодня" писали о том, что в декабре 2019 года Кабинет министров Украины, возглавляемый в то время Алексеем Гончаруком, передал на приватизацию 530 предприятий.

Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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