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Экс-сотрудник МВД РФ подтвердил участие России в войне на Донбассе

Сегодня, 05:29

Российский шпион ЦРУ собирал информацию для американцев по участию россиян в конфликте

Евгений Чистов. Фото: соцсети

Евгений Чистов. Фото: соцсети

Экс-сотрудник МВД РФ подтвердил участие России в войне на Донбассе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2 Украина Российский шпион ЦРУ собирал информацию для американцев по участию россиян в конфликте

Бывший сотрудник МВД РФ и боевик Евгений Чистов подтвердил присутствие войск РФ на Донбассе и рассказал, что прибыл на восток Украины для сбора информации участия россиян в войне для передачи спецслужбам США.

Об этом он рассказал "Медузе".

В 2015-м бывшего подмосковного полицейского Евгения Чистова приговорили к 13 годам строгого режима за государственную измену. Работая в полиции, он передавал американскому Центральному разведывательному управлению секретную информацию о работе МВД и других российских ведомств.

В мае 2014-го он уволился из МВД и решил отправиться на Донбасс, чтобы собрать информацию об участии России в конфликте против Украины. Он не согласовывал этот шаг с ЦРУ, но планировал полученную информацию передать американцам. В базе украинского сайта "Миротворец" он числится как российский наемник.

"Мне нужно было видеть сепаратистов изнутри: кто командиры, координаты, инструктора и прочее. Кто из России с ними взаимодействует. А это можно узнать, только внедрившись", – рассказал Чистов.

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Новый боевик внедрился в бандформирование "Призрак" и стал пулеметчиком. Он рассказал о системе набора добровольцев и другие любопытные детали.

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"Это хорошо отлаженная, безотказная система. Я не могу назвать людей, но это профессионалы. Скажем так: я предполагаю, что это были российские военные в отпусках. Кто за идею, кто за деньги (воевали против Украины). Были и просто кровожадные люди, которым хотелось пострелять в людей. Причастность сотрудников российских спецслужб к "Призраку" я отрицать не буду, но и положительно ответить не могу из-за боязни за свою жизнь и жизнь моих родных", – рассказал наемник и добавил, что его бандформирование противостояло батальону "Донбасс" МВД Украины.

Также он уточнил, как собирал информацию и что удалось сделать в этом направлении.

"Я опасаюсь рассказывать это, так как нахожусь, по сути, в руках российских спецслужб. Скажем так: можно сделать фотографии документов и карт, можно что-то законспектировать … Очень многое касательно участия РФ и спецслужб в этом конфликте. У меня были конкретные доказательства их участия. Говорить о них сейчас я опасаюсь", – добавил Чистов.

Как сообщали новости "Сегодня", известный российский писатель и боевик Захар Прилепин также выдавал причастность РФ к конфликту. Он заявлял, что 30 тысяч россиян незаконно приехали на Донбасс и убивали людей.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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Россия война Донбасс наемник

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