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Экс-замминистра экономики заплатил полмиллиона и вышел из СИЗО

25 ноября, 15:16

Изначально суд назначал почти 3,5 миллиона гривен залога, но потом существенно снизил сумму

Юрий Бровченко. Скриншот

Юрий Бровченко. Скриншот

Задержанный в октябре бывший топ-чиновник Юрий Бровченко вышел из следственного изолятора, заплатив залог в более чем полмиллиона гривен.

Об этом рассказал "Украинской правде" его адвокат Сергей Стретович.

"Залог внесли. Залог был уменьшен решением Киевского апелляционного суда от 11 ноября с 3,4 миллиона гривен до 576 тысяч 300 гривен. Бровченко фактически вышел из СИЗО 20 ноября", – сказал адвокат подозреваемого.

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Как сообщали новости "Сегодня", Юрий Бровченко был заместителем министра экономики с июля 2016 по сентябрь 2019 года и отвечал за оборонную сферу. Он был задержан 22 октября в аэропорту "Борисполь".

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Его подозревают в госизмене за нанесение масштабного ущерба обороноспособности страны. Следователи установили, что Бровченко вместе с чиновниками госпредприятия "Украинский центр "Безпека" и государственной акционерной холдинговой компании "Артем" заключили с иностранцами заведомо убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов на общую сумму более 16,5 миллиона долларов. Читайте подробней, в чем подозревают экс-заместителя министра экономики.

Смотрите также эксклюзив "Сегодня", в котором руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий рассказал о подозрением мэру Львова Андрею Садовому:

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залог замминистра Юрий Бровченко

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