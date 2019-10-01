Эксклюзив: боксер-чемпион Тарас Шелестюк рассказал о жизни в Лос-Анджелесе

В США украинский боксер провел 17 профессиональных поединков, 10 из которых завершил нокаутом

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"Сегодня" взяли эксклюзивное интервью у известного украинского боксера Тараса Шелестюка, покорившего США.

6 лет назад уроженец Донецкой области Тарас Шелестюк с женой поехал в Соединенные Штаты и поселился в Голливуде.

Стал непобедимым профессиональным боксером. "Сегодня" отправились в гости к звездной семье.

Мы посетили известный спортивный зал в Лос-Анджелесе, где, кроме боксеров, тренируются голливудские актеры. Здесь преподают известные тренеры, работавшие с Майком Тайсоном, Мэнни Пакьяо и нашим Владимиром Кличко.

"Это тренер Фредди Роуч, легенда", – представил известного тренера "Сегодня" голливудский актер Микки Рурк, у которого "Сегодня" недавно взяли эксклюзивно интервью.

Среди Голливудского бомонда Тараса Шелестюка сразу и не узнаешь. Улыбка всегда "на 32". То, что это профессиональный боксер, выдают отточенные удары.

"Он очень быстро подстраивается. Четко слушает мои указания. Тарас очень коварный, очень креативный боксер", – говорит тренер Тараса Шелестюка Джулиан Чуа.

Но с боксом в Шелестюка задалось не сразу. Спорт не приносил денег молодому и амбициозному атлету. Поэтому в родной Макеевке он работал грузчиком, а по ночам сторожил металл в товарных поездах. Все изменила Олимпиада. После нее он окончательно решил переехать в США в поисках лучшей жизни.

"Мечты имеют свойство сбываться. Я парень с Макеевки: в 14 лет, когда я впервые переступил порог боксерского зала, я хотел стать олимпийским чемпионом и продолжить карьеру в Штатах. Спустя 12 лет я приехал в Лос-Анджелес и живу здесь. Так что все реально", – говорит украинский боксер Тарас Шелестюк.

Сначала в США было сложно с языком, признается Шелестюк. Деньги с неба здесь тоже не падают, потому Тарас дает частные уроки.

"Работаю с актерами, актрисами, бизнесменами", – говорит Тарас Шелестюк.

Главное, все удается на ринге. Шелестюк непобедимый среди профессионалов. В США провел 17 поединков. 10 завершил досрочно, нокаутом.

Жена Алина пытается не отставать. Тоже боксирует в зале.

Даже в однокомнатной квартире Тарас и Алина устроили мини-зал. И обязательно следят за рационом.

"Яйца, бекон, в основном, салаты, рис, овсянка. Еще я готовлю вкусно ризотто. В 11 часов ночи можем позвонить заказать пиццы", – говорит Тарас Шелестюк.

Отдых в "городе ангелов" – это океан и горы, говорят Шелестюки. Впрочем, больше всего любят собираться с украинцами дома.

"Барбекю, с друзьями приходим сюда, прыгаем в бассейн", – говорит жена Тараса Алина Шелестюк.

Главное правило, по которому живет звездная семья — никогда не сдаваться. И мечтать. Тогда обязательно будут победы.

Напомним, что ранее украинский боксер Александр Усик получил награду от Британского боксерского контрольного совета в категории "лучший иностранный боец". Ранее мы писали, что Усик шокировал фанатов впечатляющим видео с тренировки перед боем со Спонгом.

Также добавим, что Усик встревожил фанатов развязной работой с мешком. Хоть и букмекеры не сомневаются в победе украинца над Спонгом 12 октября в Чикаго, но Александр дал повод для волнений, проведя тренировку "в стиле пьяного Роя Джонса".

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