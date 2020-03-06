Эксклюзив: Казбека Тедеева, спасшего киевскую семью, пригласили на тренировку "Шахтера"

За него болеют тысячи украинцев, пишут ему кучу сообщений в соцсетях и считают настоящим Героем. Казбек Тедеев спас супругов, чья машина упала в Русановский канал в Киеве.

Представители ГСЧС Украины подали его кандидатуру на награду "Герой-спасатель года". А он называет свой поступок просто человеческим. Героя "Сегодня" Казбека Тедеева, который спас киевских супругов, пригласил к себе на тренировки футбольный клуб "Шахтер". "Сегодня" стали свиделем встречи Казбека Тедеева с любимой командой.

Герой "Сегодня" Казбек Тедеев с самого утра немного взволнован:

"Вставал с эмоциями, приподнятым настроением, потому что не каждый день бывает, что ты знакомишься с любимым игроком своей команды, любимой команды", – говорит Казбек Тедеев.

К себе в гости его пригласили футболисты клуба "Шахтер", потому что его героический поступок не оставил их равнодушными.

"Сегодня" рассказывали подробности этой истории, которая поразила тысячи людей – как именно Казбек спас молодоженов, чья машина вылетела с дороги прямо в Русановский канал. Казбек ехал следом, и услышав крики людей, ни минуты не колеблясь, бросился спасать их из водной ловушки. Голыми руками он выбил боковое стекло и вытащил обоих из ледяной воды. Оказалось, что в машине было двое – муж с женой. Семья оказалась в безопасности.

"Сегодня" нашли спасенную семью – Виолетту и Александра, и по телефону связали их с Казбеком. Александр Манохин рассказывает – вылетел с дороги, потому что спасал пса. Чтобы не задеть собаку, пришлось быстро вывернуть руль. А вернуть уже не получилось, автомобиль не слушался и слетел в воду. Сейчас спасенные чувствуют себя хорошо. А вот спаситель заболел, потому что сильно переохладился. Говорит, если бы не любимая шапка футбольного клуба "Шахтер", точно уши бы отморозил. Сейчас супруги чувствуют себя хорошо. Но их спаситель до сих пор немного болеет – сказалась нахождение в ледяной воде. Но пропустить встречу с любимой командой "Шахтер" он не смог.

"Это герой наш! Наслышан! Очень приятно, что есть такие люди, отзывчивые!" – говорит капитан ФК "Шахтер" Андрей Пятов. "Шапка все сделала, шапка меня тянула наверх", – шутит Казбек Тедеев. "Хочу тебе вручить от нашей команды футболку с твоей фамилией, номер 12-й", – говорит Андрей Пятов и дарит подарок Казбеку Тедееву.

Персональная футболка и – улыбка до ушей. Казбек Тедеев внимательно наблюдает, как тренируются ребята.

"Очень приятно присутствовать на тренировках любимого клуба, смотреть на этих мастеров, на которых смотришь по телевизору", – говорит спаситель Казбек Тедеев.

Капитан "Шахтера" Андрей Пятов говорит: никто не знает, как поведет себя в такой ситуации, когда риск – очевиден, а решают секунды. Поэтому рад знакомству с отчаянным.

"У нас добрые отзывчивые люди, которые в любой момент, в любую погоду, при любых обстоятельствах готовы помочь. Это радует. Очень приятно, что у нас такой болельщик – герой", – говорит капитан ФК "Шахтер" Андрей Пятов.

Теперь Казбек ждет следующей игры команды, чтобы одеть уже любимую именную футболку и болеть за победу футбольного клуба "Шахтер".

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