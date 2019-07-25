Экскурсии в Чернобыль: В город-призрак начнут возить катерами
Правительство утвердило план выполнения президентского указа
Правительство обрисовало план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Таким образом Кабмин отреагировал на указ Президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".
И хотя особой детализацией разработанный исполнителями документ не отличается, в нем перечислен перечень ответственных за работы ведомств, сроки, а также примерный вектор бурной туристической деятельности.
Главными исполнителями Кабмин назначил Минприроды, Минэкономразвития, МВД, Госатомрегулирование, Госагентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗУ), а также, по согласованию, Службу безопасности. Представителям этих структур предстоит до 11 октября:
- Проверить состояние существующих пунктов пропуска. И в случае необходимости провести ремонт, закупить дополнительное оборудование и разработать схемы перемещения турпотоков, чтобы обеспечить повышенную пропускную способность.
- Вдоль туристических маршрутов обеспечить надлежащую инфраструктуру, а также обновить материальную базу в части проведения дозиметрического контроля.
- Содействовать развитию новых маршрутов. В том числе с использованием водных путей. Проще говоря, Кабмин предлагает позволить турагентствам возить туристов к станции по р.Припять.
- Публиковать на сайте ГАЗУ график посещения станции туристами, а также информацию о временных ограничениях, чтобы те заблаговременно знали о запрете.
- Запустить своего рода электронную очередь – предварительную (за 3 дня) регистрацию туристов.
- Запустить на международном рынке новый туристический бренд "Безопасный чернобыль".
Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.
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