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Экскурсии в Чернобыль: В город-призрак начнут возить катерами

25 июля, 05:00

Правительство утвердило план выполнения президентского указа

Интерес. Только в прошлом году в Зону приехало больше 70 тысяч туристов со всего мира
Интерес. Только в прошлом году в Зону приехало больше 70 тысяч туристов со всего мира. Фото: AFP

Правительство обрисовало план работ по увеличению туристического потенциала Чернобыльской зоны. Таким образом Кабмин отреагировал на указ Президента Зеленского, которым тот 10 июля обязал чиновников превратить город-призрак Припять в туристическую "конфетку".

И хотя особой детализацией разработанный исполнителями документ не отличается, в нем перечислен перечень ответственных за работы ведомств, сроки, а также примерный вектор бурной туристической деятельности.

Главными исполнителями Кабмин назначил Минприроды, Минэкономразвития, МВД, Госатомрегулирование, Госагентство по управлению зоной отчуждения (ГАЗУ), а также, по согласованию, Службу безопасности. Представителям этих структур предстоит до 11 октября:

- Проверить состояние существующих пунктов пропуска. И в случае необходимости провести ремонт, закупить дополнительное оборудование и разработать схемы перемещения турпотоков, чтобы обеспечить повышенную пропускную способность.

- Вдоль туристических маршрутов обеспечить надлежащую инфраструктуру, а также обновить материальную базу в части проведения дозиметрического контроля.

- Содействовать развитию новых маршрутов. В том числе с использованием водных путей. Проще говоря, Кабмин предлагает позволить турагентствам возить туристов к станции по р.Припять.

- Публиковать на сайте ГАЗУ график посещения станции туристами, а также информацию о временных ограничениях, чтобы те заблаговременно знали о запрете.

- Запустить своего рода электронную очередь – предварительную (за 3 дня) регистрацию туристов.

- Запустить на международном рынке новый туристический бренд "Безопасный чернобыль".

Как сообщали "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.


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