Эксклюзив: премьер Гончарук заявил, что водительские права станут электронными

Об этом глава правительства заявил в студии программы Сегодня

Реклама

Премьер-министр Украины в студии программы "Сегодня" заявил, что сегодня правительство приняло необходимые документы для того, чтобы украинцы не имели хлопот с бумажными водительскими удостоверениями и техпаспортом.

Возможность проверить наличие документов уже имеют патрульная полиция.

"Мы хотим, чтобы у украинцев была возможность не носить с собой бумажные документы, а государство стало очень эффективным, очень современным. Чтобы в смартфоне, в электронном устройстве, каждый человек имел все необходимые документы, чтобы их не потерять", – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

По словам премьера, автолюбители в Украине ежегодно платят десятки миллионов гривен штрафов за то, что забывают права дома. Кабмин хочет, чтобы водители сэкономили эти деньги.

Сначала период – когда водителям разрешат не носить с собой права, будет экспериментальным.

"Но это значит, что ближайшие месяцы, до конца года мы хотим ввести эту новинку, и не только ее, на самом деле. У нас в государстве очень много различных баз данных. Эти базы данных очень часто между собой не связаны. И это приводит к тому, что человек постоянно должен ходить с этими справками, документами, справка на справку, коридоры, очереди, все остальное, это должно уйти в историю. Мы хотим уже к концу года максимальное количество баз данных объединить для того, чтобы человек, один раз отдав какую-то информацию государству, больше не должен был бы постоянно с ней возиться" – заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Премьер заявил, что государство, получив всю необходимую информацию о человеке, не должно "постоянно" бомбить его дополнительными запросами.

Отметим, что большинство европейских стран уже перевело в онлайн-плоскость все, что только можно, а вот Украина находится в самом начале этого пути. Разговоры о диджитализации, то есть переходе на "цифру", ведутся давно, а политики и чиновники хотят перенести "государство в смартфон". Сайт "Сегодня" разобрался, какие услуги вскоре станут доступны онлайн.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ об упрощении доступа к госуслугам. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама