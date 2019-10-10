Экслюзив: "Сегодня" показали американской астронавтке ее украинскую родственницу

Американская астронавтка NASA Хайдемари Стефанишин-Пайпер дала эксклюзивное интервью Сегодня.

Посольство Соединенных Штатов пригласило космическую леди в Украину, чтобы она рассказала о своем уникальном опыте на орбите – ученым и молодежи.

Попутно Хайди встретится со своими родными во Львовской области.

Корреспонденты "Сегодня" отправились в село Якимов, в 40 км от Львова. Отсюда в годы Второй Мировой войны отец Стефанишин-Пайпер выехал на принудительные работы в Германию, а затем эмигрировал в Америку. Сама космонавтка была здесь только один раз – 11 лет назад.

Здесь жил ее отец. "Сегодня" встречает кузину астронавтки – Марию. Она рассказывает, как в прошлый раз приветствовали заокеанскую гостью: за семейным столом собрались 16 двоюродных сестер и братьев Хайди.

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"Каждый старался, когда она приехала, дать какие-то подарки ей на память. Брат Михаил ей подарил булаву украинскую, я ей подарил памятные иконы. Подарили ковер вышитый, ручной работы. О том, что есть такая родственница наша в Америке, знали. Но с ней контакта у нас не было, и с ней не общались. Первый раз, когда она приехала в большую семью, так они говорили, на украинский борщ, я узнал, что она сестра моего папы. Двоюродная сестра", – рассказал двоюродный племянник астронавтки Богдан Стефанишин.

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Родственницей-космонавткой в ​​Якимове очень гордятся. Но с тех пор, как она приезжала, общались с Хайдемари лишь несколько раз по телефону. Говорят: приглашала в гости, но никто не поехал. Не смогли.

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Сама астронавтка навестила свою двоюродную внучку в Соединенных Штатах. Юлия там училась.

"Она как приехала в гости с братьями к внучке моей Юле, то она привезла украинской колбасы, в Америке. Братья не знают украинского языка, только английский, а она знает. Когда отец жил, она с ним общалась только на украинском языке", – рассказал двоюродный брат астронавтки Ярослав Стефанишин.

Стефанишин-Пайпер в Украине читает лекции по случаю Всемирной недели космоса. Сейчас она – в Киеве. Съемочная группа сегодня "Сегодня" снова с сюрпризом – подготовили астронавтке привет от родственников. Показали видео с обращением двоюродной сестры Марии.

"Хайди! Говорит с тобой твоя двоюродная сестра Мария. Я очень жду тебя, чтобы ты приехала поскорее и мы посмотрели на тебя. С дорогой душой мы все приглашаем", – обратилась к Хайдемари ее двоюродная сестра Мария.

"Я приеду во Львов. Хочу хочу увидеть родных", – говорит астронавтка NASA Хайдемари Стефанишин-Пайпер.

"Сегодня" обязательно расскажут о том, как встретится с родственниками знаменитая Стефанишин-Пайпер, которая дважды побывала на орбите Земли.

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