Экспансия дождя и летняя жара: погода в последние дни весны и в начале лета

До конца недели дожди с грозами будут продвигаться с западных областей Украины на восток

Фото: Л. Грубник

В последние дни весны и первый день лета в Украине будет наблюдаться экспансия дождя с грозами, которая будет продвигаться с запада на восток. При этом, как прогнозирует Украинский гидрометцентр, все эти дни будет удерживаться довольно высокая температура воздуха, лишь в некоторых западных регионах будет наблюдаться похолодание.

Так, 29 мая погода в Украине будет преимущественно солнечной. Дожди с грозами пройдут на западе, на северо-западе и частично в центре, а именно в Закарпатской. Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой и Винницкой областях. Температура в дождливых регионах будет удерживаться в районе 12 – 14 градусов ночью и 21 – 27 градусов днем.

На севере, на юге, в центре и на востоке в этот день будет солнечно и жарко. Температура на ночью будет от 12 до 14 градусов, днем – от 26 до 29 градусов.

Самыми холодными регионами будут – Закарпатская, Черновицкая, Львовская, Волынская, Ивано-Франковская и Ровеская области. А вот жарче всего будет в Харьковской и Днепропетровской областях – днем там столбики термометра поднимутся до 32 градусов.

Карта погоды на 29 мая

30 мая дожди с грозами будут продолжать терроризировать западные регионы, а также доберутся до севера и накроют Черниговскую и Киевскую области. Лишь в Суммах будет солнечно. В этих регионах температура ночью будет от 12 до 18 градусов, днем – от 21 до 28 градусов.

Тем временем на востоке, в центре и на юге страны будет держаться солнечная и жаркая погода. Температура в центральных и южных областях – от 16 до 18 градусов ночью, от 27 до 29 градусов днем. На востоке – температура ночью от 12 до 14 градусов ночью, от 29 до 31 днем.

Днепр и Харьков будут оставаться самыми жаркими городами, ночью там будет от 12 до 14 градусов тепла, а днем температура будет достигать 30 – 32 градусов.

А вот холоднее всего будет в Ивано-Франковской и Львовской областях: от 12 до 14 градусов ночью, от 17 до 19 градусов днем.

Карта погоды на 30 мая

31 мая солнечных регионов в Украине останется еще меньше. Дожди с запада полностью завладеют севером, добравшись до Сумской области, а также накроют центр, а именно Черкасскую, Кировоградскую и Полтавскую области. Лишь на юге и востоке будет в этот день солнечно.

Температура на западе – от 10 до 12 градусов ночью, от 17 до 20 днем, на севере – от 14 до 16 ночью, от 25 до 28 днем, в центре – от 14 до 16 ночью, от 27 до 30 градусов днем. В солнечных регионах температура будет удерживаться до 16 до 18 ночью, от 28 до 31 днем.

Самым холодным регионом будет Ивано-Франковская область: здесь температура будет от 10 до 12 градусов ночью, от 17 до 19 градусов днем. Жарче всего будет в Харькове и Днепре: от 16 до 18 градусов ночью, от 29 до 31 градусов днем.

Карта погоды на 31 мая

В первый летний день, 1 июня, дожди будут заливать основную часть Украины и, кроме западных, северных и центральных областей, накроют Одессу. Солнечными останутся лишь Харьковская, Днепропетровская, Луганская, Донецкая, Николаевская, Запорожская, Херсонская области и Крым.

Температура на западе будет от 12 до 13 градусов ночью, от 18 до 20 градусов днем, на севере – от 14 до 16 градусов ночью, от 22 до 24 градусов днем, в центре – от 14 до 16 ночью, от 23 до 28 градусов днем, на юге – от 15 до 18 градусов ночью, от 28 до 30 днем, на востоке – от 15 до 18 ночью, от 29 до 31 днем.

Самым холодным регионом будет продолжаться оставаться Ивано-Франковская область: 10 – 12 градусов ночью, 15 – 17 градусов днем. Самым теплыми будут Харьковская и Днепропетровская области: от 16 до 18 градусов ночью, от 29 до 31 градусов днем.

Карта погоды на 1 июня

Напомним, ранее мы сообщали о непогоде, которая накрыла Житомирскую область. Там 16 мая по пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Майстрова Воля и Городище.

Кроме того, раньше непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были глубиной до полуметра.

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