Экспедиция украинцев в Антарктиде: наши ученые сделали важное открытие

Антарктида может "постареть" благодаря украинцам

Иллюстрация. Фото: Facebook

В ходе экспедиции на Антарктиду украинские ученые-геологи сделали важное открытие, которое может серьезно повлиять на представления научного мира об этом континенте.

Как рассказал доктор геологических наук, профессор Владимир Бахмутов, во время встречи антарктической экспедиции, исследователям удалось обнаружить осадочные породы, которые серьезно повлияют на возраст самого материка.

"Дело в том, что в этом регионе, на севере и на юге (Антарктиды – Ред.) вообще не были описаны породы. Регион наших исследований полностью сложен вулканогенными породами. Эти осадочные породы являются наиболее древними", – заявил он.

Также ученый подчеркнул, что, "если просматривать и рецензировать геологическую историю этого региона, то у нас уже появился целый отрезок времени, целый пласт до того, как началась вулканическая активность".

"Ранее считалось, что наиболее древние здесь породы –вулканические, возраст которых установлен в более чем 120 млн лет. Возможно, нам удастся датировать эти породы меловым или даже юрским периодом (145-201 миллионов лет назад – Ред.)", – заявил Бахмутов.

Кроме того, он сообщил, что геологи исследуют вулканическую активность, которая до сих пор идет в районе расположения "Академика Вернадского".

"Те вулканогенные комплексы, которые нам удалось исследовать, они свидетельствуют, что геологическая история этого региона была принципиально другая, чем считалось до сих пор. Было несколько этапов активизации, когда там восстанавливалась вулканическая активность", – пояснил профессор.

Сейчас украинским полярным геологам необходимо найти самые молодые вулканические породы в регионе станции, что может привести к пересмотру возраста также и антарктических вулканов.

Напомним, ранее в Украину вернулись полярники сразу двух антарктических экспедиций - 23-й летней и 24-й сезонной и рассказали, что больше всего жить на станции мешали только лед и ветры.

Исследователям удалось обнаружить новый вид растительности и найти доказательства изменения климата – такие результаты работы привезли украинские ученые из Антарктиды. Также полярники показали, что случится с лапшой на 60-градусном морозе.

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