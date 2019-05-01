Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Экспедиция украинцев в Антарктиде: наши ученые сделали важное открытие

1 мая, 06:05

Антарктида может "постареть" благодаря украинцам

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Facebook

В ходе экспедиции на Антарктиду украинские ученые-геологи сделали важное открытие, которое может серьезно повлиять на представления научного мира об этом континенте.

Как рассказал доктор геологических наук, профессор Владимир Бахмутов, во время встречи антарктической экспедиции, исследователям удалось обнаружить осадочные породы, которые серьезно повлияют на возраст самого материка.

"Дело в том, что в этом регионе, на севере и на юге (Антарктиды – Ред.) вообще не были описаны породы. Регион наших исследований полностью сложен вулканогенными породами. Эти осадочные породы являются наиболее древними", – заявил он.

Также ученый подчеркнул, что, "если просматривать и рецензировать геологическую историю этого региона, то у нас уже появился целый отрезок времени, целый пласт до того, как началась вулканическая активность".

"Ранее считалось, что наиболее древние здесь породы –вулканические, возраст которых установлен в более чем 120 млн лет. Возможно, нам удастся датировать эти породы меловым или даже юрским периодом (145-201 миллионов лет назад – Ред.)", – заявил Бахмутов.

Кроме того, он сообщил, что геологи исследуют вулканическую активность, которая до сих пор идет в районе расположения "Академика Вернадского".

"Те вулканогенные комплексы, которые нам удалось исследовать, они свидетельствуют, что геологическая история этого региона была принципиально другая, чем считалось до сих пор. Было несколько этапов активизации, когда там восстанавливалась вулканическая активность", – пояснил профессор.

Сейчас украинским полярным геологам необходимо найти самые молодые вулканические породы в регионе станции, что может привести к пересмотру возраста также и антарктических вулканов.

Напомним, ранее в Украину вернулись полярники сразу двух антарктических экспедиций - 23-й летней и 24-й сезонной и рассказали, что больше всего жить на станции мешали только лед и ветры.


Исследователям удалось обнаружить новый вид растительности и найти доказательства изменения климата – такие результаты работы привезли украинские ученые из Антарктиды. Также полярники показали, что случится с лапшой на 60-градусном морозе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Антарктида, ученые, открытие, экспедиция, Академик Вернадский

Вы сейчас просматриваете новость " Экспедиция украинцев в Антарктиде: наши ученые сделали важное открытие". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Укринформ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Индийском океане нашли самое странное существо на Земле: видео

26 апреля, 06:51

Ученые экспедиции Five Deeps по всей видимости обнаружили новый вид животных

Невероятное открытие: раскрыт секрет построек древних цивилизаций

19 апреля, 06:35

Ученые раскрыли секрет древний способ перемещения тяжелых камней без использования колеса

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Лилия Подкопаева ждет ребенка - СМИ

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Португалия - Украина 0:0. Пресс-конференция Андрея Шевченко

Политолог: почему Зеленский поставит Путина в неудобное положение

7 вещей, о которых нам врали в школе

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Самая красивая бегунья. Zdeňka Seidlová покоряет Instagram

Ученые месяц наблюдают странные сейсмические волны по всей Земле

15 самых жутких и странных существ на планете

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

Инвентаризация в Межигорье: агенты будут искать бункер Януковича

Вчера, 07:00

Агенты власти хотят пронумеровать вещи и ценности экс-президента

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

29 апреля, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

29 апреля, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

28 апреля, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Показала легкомысленность русских девушек: эксперимент Медведевой

Что произойдет, если все осы исчезнут