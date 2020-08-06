Полное прекращение огня на Донбассе: шансы и реалии

Спустя почти неделю после начала нового перемирия стало понятно, что боевики и окупанты на Донбассе не собираются выполнять услоовия "всеобъемлюющего" прекращения огня, который был введен с полуночи 27 июля. В свою очередь с украинской стороны сообщалось, что системных нарушений перемирия со стороны боевиков, как бы, нет. В СНБО заявляли, что режим прекращения огня соблюдается. Также в СНБО заявили, что главным отличием нынешнего перемирия от предыдущих (их было около 50-ти), является то, что огонь не ведется из тяжелого вооружения и нет боевых потерь.

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Как сегодня выглядит режим перемирия и что об этом думают политики, эксперты и военные, разбирались журналисты "Сегодня".

Политика и вариации

По мнению политиков и экспертов, в самом заключении перемирия есть относительный результат. Но нынешнее перемирие – не первое и, скорее всего, не последнее.

Через пару дней после начала перемирия вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников отметил, что боевики все равно заинтересованы в прекращении огня, о чем свидетельствуют переговоры в Трехсторонней контактной группе.

По его словам, представители боевиков тщательно подошли к переговорам по прекращению огня.

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"Те люди, которые находятся в переговорном процессе, – они не являются военными. Они выполняют те указания и инструкции, которые получают перед каждым Минском. Но у меня есть ожидания, что они бы не вели эти переговоры и не спорили бы по каждому слову, по каждой запятой тех дополнительных мер (по перемирию), если бы у них не было намерения придерживаться режима прекращения огня, потому что с их стороны также погибают люди", – говорит Резников.

И когда боевики открыли в очередной раз огонь по позициям ВСУ, Резников отметил, что это является нарушением режима тишины, а не режима перемирия.

"Потому что как раз комплекс дополнительных мер предусматривает проведение соответствующей проверки, исследования действий со стороны нарушителей и информирования об этом СММ ОБСЕ, которая, в свою очередь, должна проинформировать Трехстороннюю контактную группу по поводу причины такого нарушения, факта восстановления огня", – сказал Резников.

Политолог Владимир Фесенко уверен, что нарушения перемирия со стороны боевиков – вполне ожидаемы. Но определенный результат перемирия все же есть.

"Пока не в абсолютном, а в относительном режиме, – перемирие работает. Отдельные нарушения есть и они ожидались. Как показывает практика предыдущих, в лучшем случае день-два могли не стрелять. То, что удалось продержаться неделю – это неплохой результат, – говорит политолог Владимир Фесенко. – Стартовый период мы прошли, удалось избежать резкого срыва. Поэтому относительный результат, не абсолютный – он есть".

А первый президент Украины Леонид Кравчук, который недавно возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах в Минске, заявил, что Киев готов пойти на ряд компромиссов на переговорах по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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"Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областя", — в частности отметил Кравчук.

Он добавил, что СЭЗ может дать "больше возможностей и правовых свобод для региона, право управлять большими экономическими и социальным направлениями".

По словам Кравчука, это один из компромиссов, на которые готова пойти Украина в рамках урегулирования конфликта. Другим возможным компромиссом он назвал вопрос "об особом статусе Донбасса". В то же время он отметил, что Киев не устраивает ранее предложенный вариант статуса.

По мнению Владимира Фесенко, следующий критический отрезок времени, который может показать, насколько крепко перемирие – это календарный месяц.

"Как показывала практика, всегда летом было "хлебное" перемирие. Держалось оно не очень долго, в конце августа приходилось договариваться о режиме прекращения огня во время начала учебного процесса. Если удастся продержаться месяц, преодолеть этот месячный рубеж, то это было бы очень хорошим результатом. При желании с обеих сторон это могло бы дать шанс выйти на прекращение боевых действий. Если удастся продержаться месяц, то есть шанс удерживать перемирие и дальше".

Мнение из окопов

Но вот украинские бойцы не совсем согласны с тем, что режим прекращения огня – это как некий "клей", который чем дольше застывает, тем крепче становится. Поскольку само перемирие – это процесс, в котором участвуют минимум две стороны. И если одна из них не способна к "укреплению" – то вся "склеенная конструкция" не будет держаться, сколько бы времени не прошло. Но сложнее всего – это выбор между "хоронить солдат" и "нарушить приказ".

"У каждого командира две ответственности, каждый из них может стоять перед выбором – хоронить своих подчиненных, не отвечая даже на единичные обстрелы, или получить выговор за нарушение перемирия. Поэтому ситуация на передовой зачастую зависит от приказа командования. Когда говорят об очередном перемирии, то лично мне вспоминается цитата Путина. Дословно ее не помню, но суть такова, что Россия никуда не спешит и может играть долго. Если же говорить простыми словами, то на ум приходит одна матерная брань", – рассказал нам один из военных.

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В пресс-службе ООС сайту "Сегодня" сообщили, что когда речь идет о количестве обстрелов, то это значит, что могут учитываться как систематичные, так и и просто единичные выстерлы в сторону позиций сил ООС в зависимости от ситуации.

А тем временем, пока на Донбассе установилось новое хрупкое перемирие, украинские военные проводят разминирование в прифронтовых населенных пунктах Донецкой и Луганской областей.

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