Люди сильно рискуют: в Украине проверят все аттракционы

После трагедии в Запорожье оказалось, что в стране дефицит проверяющих

После трагедии в парке отдыха в Запорожье городские власти заявили, что проверят безопасность всех без исключения аттракционов в городе. Напомним, в городском парке отдыха на 8-летнюю девочку упала деревянная скульптура медведя. Вскоре от полученных травм малышка скончалась.

"По моему распоряжению руководство парка отстранено от исполнения обязанностей как минимум на время проведения следствия. Кроме того, в ближайшие дни будут проверены все без исключения места отдыха детей и взрослых, а также все аттракционы. С безответственными руководителями и предпринимателями будут расторгнуты все контракты и отношения", – сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

Как мы выяснили, в других городах Украины также есть ряд проблем не только с безопасностью аттракционов, но и с теми, кто их инспектирует.

"Во время одной из последних проверок в прошлом году во львовском парке отдыха мы выявили на локации аттракционов огнетушители, срок годности которых истек 9 лет тому назад, – говорит эксперт, исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов. – Сами аттракционы были 1980 года выпуска. На одном из них – автодроме – на машинках не было резиновых "подушек безопасности". По логике вещей, такие аттракционы не могли пройти проверку, но как-то они проходят контроль ежегодно. Люди, которые катаются на них, сильно рискуют".

По словам Несмиянова, множество аттракционов в стране были построены в конце 1990-х годов.

"В лучшем случае – это списанные в Европе. Новых никто не покупает. Что касается батутов, то были такие, которые не были закреплены", – уточняет Несмиянов.

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В Госслужбе по вопросам труда, которая контролирует безопасность в сфере аттракционов, нам рассказали, что проверки мест отдыха запланированы, но какими они будут и когда состоятся – на этот вопрос ответить затруднились.

"Обсуждается вопрос проведения проверок. Когда и какие – это станет известно позже. До 23 марта у нас идет проверка строительств. Аттракционы – это иной вопрос, для их проверок нужны сотрудники, у нас их пока нет. Поэтому сейчас обсуждается, как именно проверки аттракционов будут совершаться", – сообщил нам руководитель профильного отдела Владимир Литвинов.

По его словам, в прошлые годы на аттракционах было в целом выявлено немного нарушений.

"Имеются ввиду кричащие нарушения", – уточнил Владимир Литвинов.

Напомним, ранее эксперты рассказали об основных опасностях аттракционов, популярных по всей Украине.

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