Эксперт о назначении Козака вместо Суркова: "Не самый худший вариант"

Дмитрий Козак / Фото: kremlin.ru

Уход помощника президента РФ Владислава Суркова из Кремля и его замена на Дмитрия Козака в качестве куратора по Донбассу для Украины более выгоден, поскольку политика последнего меньше ориентирована на агрессию и прямую конфронтацию.

Об этом рассказал "Апострофу" политолог Андрей Окара.

По его словам, назначение Козака может повлиять на будущее украинско-российских отношений.

"Переход Козака в Администрацию президента Путина – это однозначно повышение и актуализация его влияния в контексте принятия решений. Более того, это также констатация провала Суркова, неэффективности его линии в отношении Украины. Козак имеет репутацию эффективного кризисного менеджера, и он в значительной степени ориентирован на компромиссные решения. В целом для украинско-российских отношений это далеко не худший вариант. Ведь политика, которую отстаивает Козак, в меньшей степени ориентирована на агрессию и прямую конфронтацию", – сказал Окара.

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В то же время политолог отметил, что "конструктив" в политике относительно Украины в исполнении Дмитрия Козака все же остается конструктивом в чисто кремлевском понимании этого слова. То есть, с точки зрения национальных интересов Украины, он может содержать опасные вещи.

Кроме того, главным центром принятия решений в России был, есть и будет лично Владимир Путин, которому свойственно действовать в соответствии с только ему одному известной логикой, пояснил Окара.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 января стало известно о неожиданном уходе помощника президента РФ Владислава Суркова с госслужбы, тем самым он больше не будет курировать т.н. "Л/ДНР". Ожидается, что в вопросах Украины его заменит заместитель главы Администрации президента РФ. Читайте подробнее, что известно о новом кураторе так называемых Л/ДНР.

Отметим, что Сурков ушел якобы из-за изменения политики Кремля по отношению к Украине. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что Москва ничего не меняла.

А тем временем директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" спрогнозировал, грозит ли "Л/ДНР" кадровая встряска после отставки Суркова. По его словам, новый куратор Донбасса Козак может взять на себя и политические вопросы.

А тем временем преиент Владимитр Зеленнский в интервью израильскому телеканалу сделал заявление по Донбассу. Смотрите видео:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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