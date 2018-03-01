Эксперт о реакции Кремля на решение Стокгольмского арбитража: Будет устраивать "подлянки" Украине

Решение Стокгольмского арбитража, которое было вынесено в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с российским "Газпромом", может привести к эскалации боевых действий на Донбассе или диверсиям внутри страны.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий.

"Они (власти России. – Ред.) в любом случае будут устраивать "подлянки", – говорит политический эксперт. – Это может быть на Донбассе, может – внутри страны. Диверсии и т.д. время от времени происходили, в т.ч. на военных объектах, мы помним".

"А с начала года они перешли к информационной войне. У них был выброс всяческих поводов, порой совершенно поверхностных. Как говорится, на "вентилятор набрасывали" различные информационные бомбы. Хотя им сейчас это очень сложно делать после сообщений о том, что президентский самолет использовался наркомафией для перевозки наркотиков. Т.е. после такого информповода выдумать об Украине что-то дискредитирующее очень сложно", – подчеркнул политолог.

Комментируя вопрос о том, сможет ли президент РФ Владимир Путин промолчать о решении Стокгольмского арбитража, чтобы замять шумиху вокруг перевозки кокаина из Аргентины на борту самолета из летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства, Палий заметил: "Они будут всяческие технологии использовать, чтобы от этой темы уйти".

"Но видно, что для них это болезненная ситуация. Представьте, они обвиняли Порошенко за то, что он ездил за свои деньги на курорт, но эта такая мелочь по сравнению с историей с самолетом", – говорит политолог.

На вопрос, стоит ли Украине опасаться каких-то масштабных провокаций, политический эксперт подчеркнул: "Правоохранительные органы и военные всегда должны быть наготове. А люди должны жить своей жизнью".

Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. Согласно решению суда, "Нафтогаз" получит компенсацию в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку "Газпромом" согласованных объемов газа для транзита.

Напомним, в диппочте российского посольства в Аргентине нашли почти 400 кг кокаина. 389 килограммов наркотиков были упакованы в 12 сумок, после чего в РФ и Аргентине были задержаны шесть человек.

Позже выяснилось, что доставку в Россию чемоданов с мукой, которой полиция Аргентины заменила кокаин, сопровождал бывший директор ФСБ Николай Патрушев.