Эксперт: Будет ли полноценная война России против Украины, знают только доктора Путина

Сегодня, 14:15

Украина действует правильно, усиливая госграницу с Россией, риск военной эскалации сохраняется, считает Сунгуровский

Фото: AFP
Фото: AFP

Военное положение и передислокация подразделений Вооруженных сил Украины к границе с РФ является адекватной и превентивной мерой Киева для минимизации риска нападения российских войск на украинскую территорию. Однако демонстрация Украиной военной силы не может считаться фактором влияния на Кремль в вопросе освобождения захваченных украинских моряков.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Что касается угрозы со стороны РФ о пробитии "сухопутного коридора" в Крым, то это все – гадание на кофейной гуще. Но риск этого существует, а любое государство, которое беспокоится о своей безопасности, любой такой риск должна предусмотреть и попытаться его или предупредить, или адекватно на него ответить. Такой риск реален, но о нем надо спрашивать у докторов Путина. В то же время считаю, что военное положение и усиление границы с РФ – адекватный шаг Украины", – пояснил он.

Эксперт также добавил, что сегодня существует ряд спекуляций вокруг введения военного положения в 10 областях Украины, и вопрос ВП нередко искусственно используется в манипуляциях.

"Например, поможет ли военное положение, спасти наших пленных. На сей счет могу сказать, что никакое ВП никогда не спасало в освобождении захваченных военных. Единственное, что в этой ситуации может помочь, это признание самой России, что наши моряки являются военнопленными. И тогда по классификации они подпадают под статьи международных договоренностей. А все остальное (меры по усилению ВСУ и украинско-российской границы. – Авт.) – проведение государством готовности к отражению риска (эскалации боевых действий со стороны РФ, в том числе на мариупольском направлении. – Авт.)", – подчеркнул Сунгуровский.

Как известно, 25 ноября российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая нормы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Украина в ответ на морскую агрессию России ввела на 30 дней военное положение в 10 областях.

Больше о развитии событий в Азовском море читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".
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Автор:

Дмитрий Дубенский

Источник:

"Сегодня"

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