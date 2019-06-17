Эксперт о трагедии с Ил-76: Боевикам можно было помешать сбить самолет

Александр Рувин объяснил, что нужно было сделать, чтобы не подпустить террористов с ракетами на огневые позиции

Обломки сбитого Ил-76. Фото: AFP

Сбивания террористами самолета Ил-76 в Луганске можно было избежать, если бы были проведены соответствующие войсковые мероприятия по прикрытию борта, которые прибывал в Луганский аэропорт. Такое мнение высказал в интервью сайту "Сегодня" директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, который руководил экспертизой по данной катастрофе.

По его словам, переброска личного состава в Луганский аэропорт проводилась, в том числе, и над территорией, которая контролировалась противником. Он считает, что при таком положении дел в обязательном порядке должны были быть приняты меры, направленные на преодоление противовоздушной обороны противника, но они не были приняты.

"То есть, должна была, к примеру, подняться штурмовая авиация. Она должна была обеспечить коридор для полета. Ведь Ил-76 – это обыкновенный транспортный самолет, он не может обеспечить свою защиту. В то же время, у защитников Луганского аэропорта было достаточно средств: шесть 120-мм минометов, много БМП, БТР, они могли бы расставить снайперские группы, за 10 минут до посадки провести артобстрел подступов, для того, чтобы противник спрятался и не смог вести огонь по самолету. Но в Луганском аэропорту не знали, что к ним летят самолеты и поэтому эти мероприятия не проводились. А непосредственно на подлете самолета они, очевидно, не успевали обеспечить безопасность транспортного самолета", – рассказал Рувин.

Читайте полный текст интервью сайта "Сегодня" с главой экспертной группы по крушению Ил-76: "К тем, кто послал самолет, есть вопросы".

Напомним, 14 июня 2014 года при заходе на посадку в аэропорту Луганска двумя ракетами из ПЗРК "Игла" был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. На его борту находились 40 десантников из состава 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и девять членов экипажа во главе с полковником Александром Белым. В результате обстрела все они погибли. Позже стали известны имена всех погибших.

27 марта 2017 года генерал-майора Виктора Назарова, которого подозревали в служебной халатности, повлекшей катастрофу Ил-76, признали виновным и приговорили к семи годам тюрьмы.

Как сообщали новости "Сегодня", СБУ собрала доказательства, что сбить Ил-76 на Донбассе приказали в Кремле. Операцией по сбиванию самолета с 49 десантниками ВСУ на борту командовал генерал РФ, а исполняли приказ наемники ЧВК "Вагнера".

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