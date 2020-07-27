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Эксперт объяснил, нужно ли местным жителям ловить "полтавского террориста"

27 июля, 22:42

Игорь Серов , Игорь Тимофеев

Местные жители должны вести себя, как на карантине, говорит специалист по безопасности

Жителям района, где скрывается вооруженный Роман Скрыпник , который держал в заложниках полицейского, а позже – начальника уголовного розыска Полтавского областного управления полиции Виталия Шияна, не стоит участвовать в поисках и задержании беглеца.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал бывший начальник управления криминальной разведки ГУБОП МВД Украины, эксперт по вопросам безопасности Валерий Кур.

По его словам, надо постараться избегать возможного контакта с разыскиваемым, не передвигаться по одному.

"Местные жители морально должны подготовить себя к тому, что могут встретить этого человека, поэтому вести себя нужно как на карантине. Кроме того, местным жителям категорически не рекомендую самостоятельно заниматься проверкой тех помещений, которые пустовали долгое время. Это очень важно. Кстати, не нужно прислушиваться к рекомендациям самостоятельно инспектировать такие объекты. Это задача правоохранителей. Если же он кого-то возьмет в заложники, то я советую этим людям дать ему понять, что в случае ненанесения ущерба он оказывает услугу прежде всего себе. Ведь судом это будет учтено как смягчающее обстоятельство", – резюмировал Валерий Кур.

Напомним, в Полтавском облуправлении Нацполиции, заявили, что Роман Скрыпник обладает военной подготовкой и навыками выживания в экстремальных условиях, поэтому так долго ищут "полтавского террориста" – четвертые сутки .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Полтавский террорист может пойти на крайности: эксперт рассказал об опасностях поимки злоумышленника" .

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Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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эксперты Полтава террористы спецоперация Полтавская область

Источник: Сегодня

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