Эксперт объяснил, почему чрезвычайной ситуации не хватит для победы над коронавирусом в Украине

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Введенного до 24 апрелярежима чрезвычайной ситуации в Украине будет явно мало для обуздания эпидемии коронавируса.

Об этом медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Чрезвычайной ситуации недостаточно. Нужно много тестов, продуманная стратегия тестирования. В Южной Корее используют мобильные приложения, которые передают данные о местонахождении человека во время вспышки. Когда человек идет в супермаркет, на работу или погулять с собакой и через день-два у него находят вирус, то автоматически все, у кого есть такое приложение и кто находился в одном месте с больным, получают уведомление, чтобы сделать тест", – говорит эксперт.

По его мнению, это очень мощная стратегия по выявлению контактов, потому что человек может банально не помнить, с кем контактировал.

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"А есть и суперносители, которые могут несколько десятков человек инфицировать, а те потом – других. В Китае это делали через трекинг мобильных операторов. Мобильные операторы просто передавали данные о местонахождении больных правительству. Без введения чрезвычайного положения как можно раньше, без стратегии тестирования может случиться так, что карантина не хватит до 24 апреля. Ежедневно все меняется, и все будет зависеть от действий и от стратегии", – подчеркнул Леонид Бильченко.

Напомним, ранее эксперт объяснил, что нужно, кроме карантина и режима ЧС в Украине для борьбы с распространением коронавируса.

Читайте больше на сайте "Сегодня" в статье: "Как мутирует коронавирус, когда закончится карантин и сколько украинцев переболеет: интервью с популяризатором науки".

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