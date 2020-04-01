Эксперт объяснил, почему коронавирус и грипп нельзя сравнивать

Несмотря на то что грипп и новый коронавирус COVID-19 относятся к вирусным инфекциям, их нельзя сравнивать, поскольку масштабы их разрушительного воздействия на человечество отличаются на несколько порядков.

Об этом медик и популяризатор науки Леонид Бильченко рассказал в интервью сайту "Сегодня" .

"Действительно, от сердечно-сосудистых заболеваний, от рака, от туберкулеза, от гриппа погибает больше людей. Недавно вышел отчет Имперского колледжа Лондона (он входит в ТОП-10 лучших учебных заведений мира), в котором сравнивается смертность, когда меры принимаются и когда – нет. Они разработали математическую модель и пришли к выводу, что при отсутствии вмешательств COVID-19 вызвал бы 7 млрд инфицирований и 40 млн смертей. Есть другие модели, в которых количество смертей меньше. Но 40 миллионов не погибает в год от гриппа или ДТП... Это очень большое количество людей. При этом нужно понимать, что все меры, которые сейчас принимаются, существенно уменьшают его распространение. Сравнивать такие вещи нельзя", – подчеркнул эксперт.

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"Если брать и сравнивать с гриппом, то SARS-CoV-2 имеет больший коэффициент летальности, больший коэффициент госпитализации. Это то, о чем скептики не говорят. А уровень госпитализации при COVID-19 почти 20% среди выявленных – это очень большой показатель. У вируса гриппа он всего 2%. Сейчас люди теряют деньги, экономика приходит в упадок и люди хотят найти простой ответ, поэтому находят конспирологию и удовлетворяются ею. Нужно почитать научные статьи, почитать, что пишут выдающиеся ученые, настоящие ученые, а не те, чей расцвет был 60-70 лет назад. Поэтому фейки и распространяются. Потому что они просты для восприятия", – подытожил Леонид Бильченко. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 1 апреля

/ Фото: Сегодня

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