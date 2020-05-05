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Эксперт объяснила, мог ли коронавирус выйти из лаборатории

5 мая, 04:30

Виталий Андроник , Игорь Тимофеев

На эту группу вирусов не обращали должного внимания, говорит Светлана Загородняя

Несмотря на многочисленные заявления западных политиков, экспертов и спецслужб о том, что новый "уханьский" коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться из лаборатории – подтверждения тому появятся не раньше конца года.

Об этом заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д.Заболотного Светлана Загородняя рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"Я не вижу пока подтверждений, но не могу сказать, что можно возразить. Дело в том, что на эту группу вирусов не обращали должного внимания. Коронавирусы постоянно циркулируют, вызывают острые респираторные вирусные инфекции, но это был 1% и на него не обращали внимания", – говорит кандидат биологических наук.

С ее точки зрения, вирус мог циркулировать и раньше, если у него природное происхождение.

"Просто на определенном этапе возникли мутации, и он получил бо́льшую вирулентность и, соответственно, бо́льший патогенез для организма человека. Относительно того, лабораторный ли этот штамм – пока вся научная литература говорит, что нет. Но уже реальные данные о вирусе будут не ранее чем к концу года", – подытожила Светлана Загородняя.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что разведка США развенчала миф о происхождении коронавируса и отбросила версию об искусственном появлении штамма.

В то ж время Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о происхождении коронавируса . Президент США не верит разведке своей страны насчет естественного происхождения COVID-19.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Для нас этот вирус – неизвестный объект, никто не знает, как он поведет себя": интервью с вирусологом Светланой Загородней" .

Смотрите полное видео интервью с вирусологом Светланой Загородней:

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вирус коронавирус вирусолог COVID-19 Светлана Загородняя

Источник: Сегодня

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