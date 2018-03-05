Эксперт подсказал украинцам, как сэкономить на 8 Марта

Сегодня, 09:22

Покупатели, которые явятся за качественным букетом в последний момент, столкнутся с двумя проблемами — высокой ценой и дефицитом свежих цветов.

Поделки на 8 марта своими руками. Фото: koffkindom.ru
Поделки на 8 марта своими руками. Фото: koffkindom.ru

Приближение традиционного женского праздника – 8 Марта – заставляет украинских мужчин задуматься над подарком для любимой. При этом, каким бы ни был основной презент, ему всегда будет сопутствовать дополнительный – букет цветов.

Сейчас становится модным дарить профессионально составленный букет, говорят специалисты.

"Но и для флориста, и для покупателя будет выгодно, если букет будет заказан заблаговременно. Для флориста важно понимать, сколько цветов он продаст в сам праздник. Если покупатель делает предзаказ и оставляет предоплату, то для флориста появляется гарантия того, что товар у него купят. Тогда он может установить так называемую стоп-цену, фиксированную, без наценки непосредственно в день праздника", – говорят специалисты.

По их словам, такую услугу предоставляют многие салоны, предлагая стандартный коммерческий букет.

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"В него входят цветы весенней гаммы: тюльпаны, ранункулюсы, очень модны сейчас анемоны. Те же покупатели, которые явятся за качественным букетом в последний момент, столкнутся с двумя проблемами — высокой ценой и дефицитом свежих цветов. То есть, чем раньше человек закажет букет, тем больше он сэкономит", — говорят флористы.

По словам экспертов рынка, в этом году профессионально составленные букеты будут от 350 грн:

"Это за маленький букет-комплимент. За средний букет (9—11 цветов) возьмут от 700 грн. Самые большие и пышные композиции потянут на 1,5 тыс. грн", – говорят они.

Напомним, ранее мы рассказали рецепт на 8 марта: фаршированная утка с яблоками и черносливом.

Больше о подготовке украинцев к празднованию к 8 Марта читайте на сайте: "Скоро 8 марта: почем будут цветы и что выбирают украинцы".
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Источник:

"Сегодня"

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