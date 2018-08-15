Низкая позиция в рейтинге The Economist: стоит ли Киеву беспокоиться?

К рейтингу самых комфортных городов для жизни, который ежегодно составляет The Economist, и к 118-му месту Киева среди 140 участников необходимо относится проще и не воспринимать как истину в последней инстанции. Об этом заявил в комментарии сайту "Сегодня" директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

По его мнению, это условный конкурс, и западные стандарты "сытой" Европы могут не соотносится с ситуацией в различных городах и странах мира.

"Это условный конкурс, как "Мисс Вселенная". Эксперты The Economist все меряют на свой аршин и совершенно не учитывают, что в разных странах мира может быть разная ситуация. Вот, например, в блоке "Образование" прописано три позиции: возможность частного образования, качество частного образования, индекс публичной образованности. А в Украине, например, частные учебные заведения занимают небольшую долю образовательного рынка. Как они вообще могут оценивать качество нашего образования, если у них такой подход к этой оценке?", – говорит Сергиенко.

Как считает директор "Института города", в этом конкурсе есть смысл лишь в сравнении с предыдущими годами, а тут Киев по сравнению в 2017 годом поднялся 13 позиций вверх, с 131 на 118 место. Кроме того, он согласился с заявлением мэра столицы Виталия Кличко, что на такой показатель влияет соседство Киева с зоной проведения боевых действий.

"Из первых десяти комфортабельных городов мира – только два в Европе, остальные восемь – в Австралии, Канаде, Японии. Эти страны не знают ни военных конфликтов, ни террористических атак, ни проблемы беженцев, ни преступности. Этот фактор занимает большую долю - 25%. Мы, киевляне, живя в Киеве, не чувствуем близости фронта, хотя он находится от нас всего в 700 километрах. Тем не менее эксперты ставят вопрос безопасности на первое место и придают ему большой вес", – дополняет Сергиенко.

К тому же, по мнению эксперта, The Economist оценивает важные факторы, которые должны определять комфортность.

"В блоке "Экология" присутствуют факторы влажность и климатный дискомфорт для путешественников. При этом нет такого показателя, как обеспечение зелеными зонами. Хотя по нему Киев занимал бы очень высокую позицию", – уточняет директор "Института города".

Как известно, рейтинг The Economist состоит из пяти категорий: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Каждая категория, по словам экспертов, имеет свой коэффициент влияния на комфортность жизни. В каждой категории эксперты выставляют свои оценки, из которых выводится средняя. Затем оценки по всем категориям суммируются.

Напомним, Украина заняла 66-е место из 160 стран по логистической эффективности, набрав 2,83 балла, и стала третьей на постсоветском пространстве. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Всемирного банка Logistics Performance Index 2018.

Ранее мы писали, что Гонконг занял первое место в рейтинге самых дорогих городов мира для проживания постоянно работающих иностранцев – исследование опубликовано международной консалтинговой фирмой Mercer.