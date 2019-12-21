Эксперт про санкции США: Для многих в России они могут стать холодным душем

США выступают не только против России, а еще и преследуют свои политические интересы, потому что они могут предложить свой сжиженный газ для Европы

Встреча Путин и Трампа в Осаке / Фото: kremlin.ru

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Решение Дональда Трампа ввести санкции против "Северного потока – 2" нельзя привязывать непосредственно к расследованию дела об импичменте. США достаточно последовательно выступали против "Северного потока – 2", поддерживая Украину, и предлагая разные варианты Европе. Об этом сайту "Сегодня" сказала член правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анна Шелест.

"Тут США, конечно, не только против России выступают, а еще и преследуют свои политические интересы, потому что они могут предложить тот же сжиженный газ для Европы. С другой стороны, это говорит о том, что есть определенные стратегические вопросы, которые не зависят только от личности Трампа, которые США доводят до конца, понимая их важность. Это не про Украину, а про Россию, "Северный поток – 2" и энергетическую безопасность. Третий аспект – санкции вводятся не только против России, но еще и Турции. Мы знаем, что у нас в последние месяцы разворачивается американско-турецкий скандал". – объясняет эксперт.

Что касается Украины, то, по словам Анны Шелест, для нас это большая победа, мы над этим долго работали. С одной стороны, это осложнит американо-немецкие отношения, которые и так не очень хорошие. Но, с другой стороны, нам нужны победы, а не только поражения, которые от нас не зависят.

"Победы, которые бы демонстрировали и российской стороне, что она уязвима на энергетической площадке. Россия привыкла думать, что все от нее зависят, а соответственно, они могут делать все, что угодно. А санкции для многих в России могут стать "холодным душем", который демонстрирует, что у них нет иммунитета на энергетическом поле", – подытожила Анна Шелест.

Напомним, Дональд Трамп подписал американский оборонный бюджет на 2020 год, который предусматривает санкции против "Северного потока – 2" и "Турецкого потока". Это существенно усилило позиции Украины в переговорах с Россией по условиям нового транзитного контракта.

Также стало известно, что Киев и Москва договорились об условиях нового транзитного контракта. До 29 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" должны подготовить к подписанию соответствующий документ.

Транзит российского газа через территорию Украины будет осуществляться в течение последующих пяти лет с возможностью пролонгации контракта еще на десять лет.

До конца этого года "Газпром" выплатит Украине "живыми" деньгами $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Взамен Украина откажется от будущих судебных исков против "Газпрома".

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