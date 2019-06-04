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Эксперт рассказал, чего можно ожидать от встречи Зеленского и Трампа

4 июня, 08:59

Конкретная дата визита Зеленского в США пока не названа

Фото: Сегодня

Сотрудник Института Брукингса в США Сергей Алексашенко рассказал о своих ожиданиях от предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа, сообщает "Радио Свобода".

"Результатом этой встречи станет или формирования двусторонней химии в отношениях, или прохлада и дальнейшее непонимание того, что каждая из сторон хочет достичь", – рассказал Алексашенко.

Эксперт отметил, что что встреча президента Трампа и президента Зеленского – это все же элемент в российско-американских отношениях.

"Сегодня между США и Россией много точек противостояния. Очень многие обозреватели сходятся в том, что решение проблемы конфликта на востоке Украины, российско-украинского гибридной войны может достаточно сильно продвинуть вперед российско-американские отношения, по крайней мере дать возможность решить им какие-то другие узлы. Не случайно, похоже, встреча президентов США и Украины состоится или непосредственно перед встречей Трампа и Путина в Осаке, или после этой встречи, перед тем, как Владимир Зеленский приедет в Канаду", – заявил Алексашенко.

По мнению эксперта, позиция Трампа по России не мягче за позицию Обамы и Украина не станет "разменной картой".

"Без решения вопроса российско-украинского конфликта, без решения вопроса Донбасса не может быть существенного прогресса в российско-американских отношениях. Украина – один из ключевых элементов во взаимоотношениях России и США", – отметил Алексашенко.

От метим, что конкретная дата визита Зеленского в США пока не названа. Однако советник главы государства уточнил, что встреча может состояться после переговоров Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которые могут встретиться во время саммита G20 (28-29 июня 2019 г.). 

Напомним, президент США Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского на официальный визит в Вашингтон.

Кроме этого, глава государства уже провел переговоры с американским сенатором. Зеленский обсудил с американским политиком Робертом Портманом осуществление судебной, военной и экономической реформ. 

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Тег США, встреча, эксперт, Зеленский, Трамп, Украина, ожидания

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