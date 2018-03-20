Эксперт рассказал, как путешествовать с животными в поездах

При перевозке животных в самолетах и поездах нужно учитывать много факторов и оформлять специальные документы на питомца. Так, недавно в столичном аэропорту "Жуляны" пассажирку рейса Киев-Минск не пустили на борт самолета с котом, и девушка просто оставила питомца в терминале.

Для путешествий на поезде также необходимо будет обзавестись специальным контейнером и свидетельством №1. Свидетельство нужно предъявить на кассе, после чего вам выдадут квитанцию на оплату перевозки животного. Стоимость будет зависеть от расстояния поездки и веса животного.

Если вы едете в купе и остальные пассажиры не против, ваш питомец может ехать с вами, в противном случае придется оставить его в тамбуре первого вагона. Специалисты советуют заранее выкупить все места в купе, чтобы и вам, и вашему питомцу было комфортно.

Мелких собак (ниже 45 см) и кошек можно перевозить в плацкартных вагонах, разместив клетку с ними под сидениями только при условии, что вы не выезжаете за границы своей страны. Если же вы собрались куда-то дальше, животное можно взять с собой только в купейный вагон.

Для перевозки животных в поездах международного сообщения нужно оформить багажную квитанцию на провоз дополнительного ручной клади с надписью "Багаж на руках пассажира". Перевозка оплачивается для каждой особи или же каждого места багажа. Также стоит отметить, что если вес животного не превышает 20 кг, перевозка оплачивается как за 20 кг багажа; в том случае, если вес превышает 20 кг, оплачивается фактический вес.

Тревел-эксперт Андрей Николаев отметил, что лучше всего путешествовать вместе с животными на авто.

"Везде есть свои плюсы и минусы, но на наш взгляд лучше всего путешествовать на личном автомобиле. Кстати, всем, кто хочет отправиться путешествовать с своим питомцем на автомобиле, рекомендую книги Игоря Замлелова "С собакой на автомобиле по Европе", – посоветовал эксперт.

Отправляясь в путешествие со своими любимцами, не забудьте учесть все нюансы и детали, чтобы не столкнуться с неприятными неожиданностями. Животное нужно проверить у ветеринара, оформить необходимые документы, а билеты на поезд или же самолет стоит покупать заранее, чтобы успеть уладить все формальности.

Более детально о правилах перевозки животных за границу в различных видах транспорта читайте в материале сайта "Сегодня": С питомцем за границу: все, что нужно знать о перевозке животных