"Высшая степень готовности": эксперт рассказал о последствиях военного положения

Военные силы Украины еще до агрессии России в Азовском море и начала ситуации с военным положением были приведены в полную боевую готовность. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, после возможного введения военного положения в Украине продолжат развивать оборонный сектор.

"Вооруженные силы Украины еще до начала ситуации с военным положением переведены в полную готовность. Этим все сказано. Это высшая степень готовности. Это тянет за собой все остальное – мобилизационные мероприятия промышленного комплекса, укомплектование частей подразделения. Это может начаться даже с завтрашнего дня, если учредит Рада", – говорит Машовец.

При этом перечень мер эксперт пока комментировать не берется, ведь его определяет президент.

Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора.

Тем временем в России разразились новой истерикой после того, что натворили в Азове, и всю вину с себя перекладывают на Украину - Москва призывает Украину обеспечить безопасность посольства России в Киеве, где активисты жгли покрышки и устроили бурные протесты против российской агрессии в Азовском море.

При этом риск военного положения ударил по украинским акциям и евробондам – курс наиболее ликвидных акций украинских компаний, торгуемых на зарубежных площадках, снижается перед назначенным на 16:00 заседанием Верховной Рады по вопросу введения в Украине военного положения.