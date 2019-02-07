Тактическое и высокоточное: какое оружие необходимо создавать Украине

Украина должна быть конкурентоспособной в гибридных войнах и конфликтах малой интенсивности

Фото: facebook.com/kpszsu..

Тактическое и высокоточное: какое оружие необходимо создавать Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c59/a1a/5c5c59a1ad60b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c59/a1a/5c5c59a1ad60b.jpg 2019-02-07T18:21:00+02:00 Украина Украина должна быть конкурентоспособной в гибридных войнах и конфликтах малой интенсивности

В теории у Украины есть потенциал в создании ядерного оружия, только мировое сообщество не даст нам это сделать. Об этом в ходе круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?" в пресс-центре "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Стариков.

"Можем ли мы построить ракету? Можем. Потому что у нас научно-технических потенциал есть. Харьков, Днепр, у нас есть потенциал. Но мы подписали и присоединились к договору о нераспространении ядерного оружия. Что бы мы сейчас не говорили, никакое ядерное оружие нам никто создать не разрешит, потому что мы уже присоединились к этим договорам. Мы можем создать высокоточное оружие четвертого-пятого поколения, но не ядерного исполнения", – говорит Стариков.

Кроме того, у нас нет мест, где испытывать это оружие.

"Где мы будем производить ядерные взрывы? В какой области Украины мы будем производить ядерные взрывы?", – продолжает эксперт.

К созданию оружия Украина должна подходить с точки зрения реальной необходимости. И с позиции тенденций, который присутствуют сейчас в мире.

"К примеру, высокоточное оружие мы можем создавать. Это, кстати, более эффективно в тех гибридных войнах, войнах малой интенсивности, которые во всем мире будут продолжаться", – считает Стариков.

Если говорить о приоритетах, то эксперт считает, что Украине необходимо тактическое оружие. И к созданию оружия тактического звена мы должны стремиться. А вот от идеи создать стратегическое оружие необходимо отказаться.

"Надо ли нам стратегическое вооружение? Нет, не надо. Кроме того, для того, чтобы содержать ракетный полк стратегического назначения, необходима маленькая электростанция, которая обеспечит электроэнергией районный центр. Нам надо тактическое оружие, то, которое летит 500 километров. Почему 500 километров? От границы Украины до столицы государства, которое мы признали агрессором, 500 километров. Это называется оружие возмездия", – объясняет эксперт.

Больше смотрите в прямой трансляции круглого стола "Приостановка ДРСМД – новая гонка вооружений или перезагрузка отношений между ядерными державами?"

Ранее мы писали о том, чем Украина может заменить ядерное оружие.

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