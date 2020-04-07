Эксперт рассказал, когда в Украине наступит пик смертности от коронавируса

Хотя Украина и надеется пройти мягко пик коронавируса, но существует вероятность десятков тысяч зараженных и смерти более тысячи украинцев уже во второй половине апреля. Об этом написал в Facebook политолог, руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, Украина сейчас идет по умеренному сценарию развития эпидемии (благодаря карантину) и вошла в среднюю стадию (от тысячи до 10 тыс. подтвержденных заражений и до 200-300 умерших). В то же время он считает, что на активную стадию в несколько десятков тысяч заболевших и более тысячи умерших (ежедневно – от нескольких десятков до более 100) Украина выйдет примерно через 7-10 дней.

"Что понимать под пиком эпидемии? Это не просто высшая точка по заболеваниям и летальным исходам. Гораздо важнее фиксировать пиковый период эпидемии. Опыт крупнейших европейских стран показывает, что пиковый период эпидемии – это период, когда фиксируются самые высокие и относительно стабильные ежедневные показатели заболеваний и смертности. К примеру, в Италии пиковый период по подтвержденным случаям заболеваний на COVID-19 начался еще 18 марта (более 4 тыс. случаев ежедневно), по летальным исходам – с 20 марта (более 500 смертей ежедневно). Точечный пик заболеваний и смертей от COVID-19 в Италии возможно уже пройден. Есть тенденция снижения показателей (пиковых заражений и смертности), но пиковый период пока не завершился и длится он уже более двух недель. Похожая ситуация наблюдается и в Испании. И пока что ни одна большая страна в Европе не преодолела пиковый период эпидемии, а большинство европейских стран (в том числе и мы) еще и не вышли на пиковый период", – объяснил Фесенко.

Реклама

Читайте также: В Украине на пике эпидемии может умереть 2000 человек: Фесенко сделал тревожный прогноз

Политолог отметил, что от рубежа в тысячу подтвержденных заболевших до начала пикового периода эпидемии проходит от одной до двух недель и если отталкиваться от той скорости распространения коронавируса, что у нас есть сейчас, на пиковый период эпидемии Украина выйдет примерно через две недели, т.е. в двадцатых числах апреля.

В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 7 апреля и все подробности из регионов

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 7 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1462 случая заражения коронавирусом, 45 закончились летальным исходом и 28 человек выздоровели. В Минздраве отмечали, что большинство умерших от коронавируса украинцев были людьми старше 50 лет. Большинство пациентов имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, легких или ожирение. Смотрите подробнее карту заражений по регионам.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко в связи с приближением ожидаемого пикового периода назвал главную задачу в борьбе с коронавирусом. По его словам, нельзя допустить паралича системы здравоохранения из-за возможного наплыва больных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама