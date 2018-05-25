Эксперт рассказал о главных проблемах на украинских базарах

Свежие овощи и фрукты, которые продают на рынках, не проверяют в лабораториях

Довольно часто украинцам приходится сталкиваться с тем, что качество товаров, которые они покупают в различных торговых точках, оставляет желать лучшего. В магазинах, супермаркетах и даже на рынках, которым еще по старинке доверяет множество наших соотечественников, то и дело можно наткнуться на испорченные и просроченные товары.

Так, Максим Несмиянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины, рассказал, что одна из больших проблем – это массовый обвес на рынках и отсутствие проверок со стороны лаборатории.

"На рынках сейчас массовый обвес. Весы никто не проверяет, а этим должна заниматься контролирующая служба. Второй момент – пошла свежая зелень, и она на нитратах, по идее, это проверяет местная лаборатория от Госпотребслужбы. Но недавно мы были на рынках, приезжаешь, а у них вообще документов никаких нет", – пояснил эксперт.

Несмиянов также добавил, что просрочка присутствует везде, но главное – это ее объем: чтобы количество просроченных товаров не доходило до нескольких тележек, а было хотя бы на уровне корзинки.

"Мы недавно приходили на оптовые базы, там была просрочка до 4 ноября 2017 г., и они ее продают. Плюс, заходишь на оптовую базу, холодильников нет, на уровне земли торгуют колбасой, мясом, чем угодно. Одно сплошное нарушение, а органы защиты прав потребителя не видят этих нарушений", – подытожил эксперт

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, в Украине решили навести порядок с рекламой лекарств: Минздрав хочет привести ее в соответствие с директивами ЕС, где действуют жесткие ограничения.

Более подробно о том, какие товары чаще всего продаются в магазинах просроченными, читайте в материале сайта "Сегодня": Просроченные товары и подделки: что продают украинцам