Эксперт рассказал о запретах на ввоз животных в разных странах

Сегодня, 04:00

В Италию, Испанию, Данию и Швецию нельзя приехать с собаками бойцовских пород

Перед поездкой за границу нужно тщательно изучить правила и запреты другой страны. Фото: Pixabay
Перед поездкой за границу нужно тщательно изучить правила и запреты другой страны. Фото: Pixabay

Причин для того, чтобы взять с собой животное за границу может быть масса: начиная от переезда на постоянное место жительства и заканчивая банальным нежеланием расставаться с питомцем. Но существует целый ряд требований и документов, которые необходимы для того, чтобы отправится в путешествие со своим любимцем.

Так, недавно в столичном аэропорту "Жуляны" пассажирку рейса Киев-Минск не пустили на борт самолета с котом, и девушка просто оставила питомца в терминале. К счастью, ситуация разрешилась благополучно и нового хозяина для кота быстро нашли. 

Для того, чтобы отправиться в путешествие со своим любимцем необходимо оформить специальные документы, но также свои нюансы есть и в разных странах, что нужно учитывать и тщательно мониторить перед отъездом. Так, например, в страны ЕС нельзя привезти кота или собаку, которым меньше шести месяцев, а вот если вы летите в ОАЭ, то котов, собак и птиц (включая соколов) можно перевезти только в качестве декларированного груза через разрешенные аэропорты и обязательно в сопровождении определенных документов. А вот в Турцию нельзя приехать более, чем с двумя животными.

Очень часто действуют запреты на выезд с попугаями, черепахами, обезъянами и т.д. Для перевозки таких животных нужно получить разрешение от Государственного комитета Украины по охране окружающей среды. Стоит отметить, что в Италию, Испанию, Данию и Швецию нельзя приехать с собаками бойцовских пород

"Различные авиакомпании имеют ограничения на перевоз той или иной породы животного. Где-то, например, нельзя перевозить персидских кошек, пекинесов не берут. На борт могут не пустить по нескольким причинам:

  • перевозка животного не была заранее согласована с авиакомпанией;
  • фактический вес отличался от максимально допустимого для перевозки в салоне;
  • документы животного не в порядке (например нет нужных прививок, просрочены справки и т.д.)", – пояснил тревел-эксперт в TravelHub Андрей Николаев.

Эксперт добавил, что в некоторых странах запрещены к ввозу определенные породы собак, например: американский питбультерьер, американский стаффордширский бультерьер, английский бультерьер, тоса-ину. А во Францию запрещен въезд с любыми мастифами. Также есть территории, на которых не разрешено быть с собаками, поэтому всегда нужно уточнять, в какой можно заселиться отель, в каком ресторане можно пообедать со своим питомцем и т.д.

Поэтому, собираясь за границу, нужно тщательно изучить правила страны, которую вы планируете посетить, и непосредственно правила перевозчика, услугами которого решили воспользоваться.

О документах, которые необходимы для перевозки животных читайте в материале сайта "Сегодня": С питомцем за границу: все, что нужно знать о перевозке животных 
путешествие, документы, животное

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Автор:

Анастасия Ищенко

Источник:

"Сегодня"

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