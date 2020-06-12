Эксперт рассказал, почему пиратские сайты опасно использовать

При скачивании контента с пиратского сайта, вы можете даже не подозревать о том, что подхватили компьютерный вирус

Большинство пользователей не задумываются о безопасности своих персональных данных.

Об этом заявили в антипиратской инициативе "Чистое небо".

Недавно популярные браузеры Chrome и Firefox заблокировали загрузки фильмов на известном торрент-сайте YTS. Оба браузера используют инструмент безопасного просмотра от Google. Чтобы помочь людям избежать неприятностей, он помечает проблемные веб-сайты. Например, те, на которых могут быть вредоносные программы или интернет-мошенничество.

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Предупреждение в Chrome и Firefox звучит так: "Впереди подозрительный сайт". На yts.mx злоумышленники могут заставить вас сделать что-то небезопасное: установить программное обеспечение или раскрыть вашу личную информацию (пароли, номера телефонов или кредитных карт)". Также упоминается, что YTS был ранее пойман на интернет-мошенничестве.

Хотя в обоих браузерах его можно проигнорировать, принять риск и посетить страницу, руководитель антипиратской инициативы "Чистое небо" Вячеслав Миенко не рекомендует это делать: "К сожалению, заходя на такие сайты большинство пользователей не задумываются о безопасности своих персональных данных. Вместе с тем, заражение устройства вирусами и получение доступа к паролям, банковским картам и другим персональным данным могут быть целью организаторов таких ресурсов. С одной стороны, они дают условно "бесплатный" контент, а с другой стороны, получают неограниченный доступ к вашему устройству и "заплатить" придется значительно дороже, чем использование легального ресурса".

Спустя несколько дней предупреждение перестало появляться в браузере, т.к. сайт YTS.mx изменил ссылку.

"Помните, что безопасность любых пиратских ресурсов всегда условна. При скачивании контента с пиратского сайта, вы можете даже не подозревать о том, что подхватили компьютерный вирус. Тем более, что часто он может выглядеть безобидно: например, маскироваться под видеопроигрыватель", – говорится в сообщении антипиратской инициативы.

По результатам исследования Digital Citizens Alliance, 44% американцев, которые смотрели фильмы и сериалы нелегально, получили проблемы с вирусами и мошенничеством.

"Так что личная гигиена и меры безопасности актуальны для всех видов вирусов, а не только для COVID-19", – считают эксперты.

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Ранее сообщалось, что пиратская ретрансляция телепрограмм закончилась для провайдера уголовным производством и обысками.

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