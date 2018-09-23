Эксперт рассказал, почему Украина хочет отказаться от перевода часов

Украина начала переходить на летнее время в 1981 г. вместе с остальными республиками СССР

В последнее воскресенье октября Украина традиционно будет переводить стрелки часов на один час назад. Но сейчас снова активизировались разговоры о том, что переход на летнее время стоит отменить по примеру Евросоюза.

Последний перевод часов состоится в ЕС 31 марта 2019 г., а после этого страны должны определиться, на какое время они перейдут окончательно – зимнее или летнее. Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия и дает государствам-членам время до апреля 2019-го.

В ЕС на такой шаг решились из-за масштабного онлайн-опроса, результаты которого показали, что 84% из 4,6 млн респондентов хотят отмены процедуры перевода часов, т.к. эта затея себя уже изжила.

Украина начала переходить на летнее время в 1981 г. вместе с остальными республиками СССР. За время независимости в нашей стране не раз возникали предложения об отмене перевода часов, но все они так и не увенчались успехом.

Например, еще в 2011 г. Украина решила пойти по стопам России, которая окончательно перешла на летнее время. В Раде был разработан и принят соответствующий законопроект, который натолкнулся на шквал критики и замечаний, что с такими изменениями зимой светлое время наступало бы только после 9 часов утра. И через несколько месяцев после принятия закон был отменен.

Но сейчас ситуация обстоит иначе. Украина взяла курс на Евросоюз и поэтому выступила с аналогичной инициативой.

"Те, кто говорил раньше, хотели подражать Москве, потому что было влияние московского примера. Сейчас об этом начали говорить в Кабмине по одной простой причине – соответствующее решение уже принято в Европейском Союзе, уже есть процедура, они согласовывают, как это будет делаться, эта процедура будет поэтапно происходить в следующем году", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Эксперт утверждает, что принятие такого решения будет неизбежным.

"Мы входим в этом плане в единый процедурный процесс Европейского Союза – раз это делают в ЕС, то неизбежно мы тоже должны это сделать. Это прямое и неизбежное следствие решения, которое принимается Европейским Союзом. Иначе мы окажемся в сложной, запутанной ситуации, потому что мы в этом плане процедурно привязаны к ЕС", – говорит Фесенко.

Поэтому очень вероятно, что эта инициатива наконец увенчается успехом. Однако на ее осуществление потребуется немало времени, чтобы провести процедуру адекватно и по всем правилам.

Более подробно о том, когда Украина может отказаться от перехода на зимнее/летнее время читайте в материале сайта "Сегодня": Осень и весна без перевода часов: кому и зачем это нужно