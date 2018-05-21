Эксперт рассказал, почему в Украине не работает защита прав потребителей

Довольно часто украинцам приходится сталкиваться с тем, что качество товаров, которые они покупают в различных торговых точках, оставляет желать лучшего. В магазинах, супермаркетах и даже на рынках, которым еще по старинке доверяет множество наших соотечественников, то и дело можно наткнуться на испорченные и просроченные товары.

Правда, согласно отчетам Госпотребслужбы, в прошлом году проверки провели в 4873 субъектах хозяйствования, а нарушения обнаружили у 1984 из них, т.е. в 40% случаев. Самым распространенным нарушением стало отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции – 74,8% случаев, а вот реализация товаров с истекшим сроком годности заняла всего 17,2%.

На данный момент основой контроль в сфере торговли осуществляет Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защите потребителей, которая начала работать только в 2016 г., после объединения несколько служб и инспекций. Сюда можно подать жалобу, после чего Госпотребслужба должна провести проверку магазина, маркета или рынка.

Но проблема в том, что мгновенно осуществить проверку той или иной торговой точки в Госпотребслужбе не могут. Чтобы согласовать проверку в Министерстве экономического развития и торговли, необходимо потратить 14 дней, а в Государственной регуляторной службе – 5 дней. По истечении этого срока, когда служба приходит с проверкой, в магазинах, как правило, уже давно спрятали или утилизировали весь просроченный, несертифицированный товар. Поэтому итог таких проверок и не демонстрирует массового раскрытия реализации просроченного товара.

"Почему в Госпотребслужбу так мало обращаются? Допустим, вас обманули с обувью, не выполнили гарантийные обязательства, а обувь оказалась бракованной. Или же у нас есть жалоба, что человек купил ноутбук, а он контрабандный, сломался, в ремонте ремонтировать отказываются. Мы по документам показываем, что это все контрабанда и государство должно вмешаться, помочь потребителю и оштрафовать контрабандиста в магазине. Ждем в интернет-магазине два месяца, по обуви женщина ждет уже пять месяцев. Защита прав потребителей на проверку не выходит по одной простой причине – сейчас режим спецпроверок. Чтобы защита прав потребителей вышла на проверку, она должна получить разрешение от Министерства экономики и Государственной регуляторной службы. Пока они получат разрешение, можно ждать годами. Поэтому потребители и не жалуются, потому что смысл жаловаться, если никто не выйдет на проверку",– рассказал в комментарии сайту "Сегодня" Максим Несмиянов, исполнительный директор Союза потребителей Украины.

Даже в Госпотребслужбе нам сообщили, что согласно законодательству, они должны предупреждать субъект хозяйствования не позже, чем за 10 дней до проверки, в результате чего товары, которые не соответствуют требованиям законодательства, попросту снимаются продавцами с реализации на время проверок.

Более подробно о том, какие товары чаще всего продаются в магазинах просроченными, читайте в материале сайта "Сегодня": Просроченные товары и подделки: что продают украинцам

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, в Украине решили навести порядок с рекламой лекарств: Минздрав хочет привести ее в соответствие с директивами ЕС, где действуют жесткие ограничения.