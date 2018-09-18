Эксперт развенчал российский фейк об "украинской" ракете "Бука", сбившего MH-17

Новые заявления России с очередным фейком о якобы "украинской" ракете зенитного комплекса "Бук", которой летом 2014 года был сбит авиалайнер Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, стали очередной медвежьей услугой для президента РФ Владимира Путина.

Как написал в своем Facebook координатор группы "Информационное сопротивление" народный депутат Дмитрий Тымчук, "Кремль в лице Шойгу … решил совершить новый "подвиг", который, как и история с отравлением в Солсбери, стал "очередной медвежьей услугой Путину от Шойгу и ГРУ".

По мнению эксперта, появление фейка связано с будущим заседанием Генассамблеи ООН, на котором со следственной группой по делу МН17 встретятся лидеры стран, после которого будет объявлено, когда именно будет создан соответствующий суд, а потому Москва решила запустить очередную ложь о катастрофе лайнера.

"Согласно последней версии пропагандистов из оборонного ведомства РФ, ракета, которой сбили авиалайнер рейса MH17, принадлежала войсковой части в Украине. Российское министерство якобы установило, что ракету 9М38 для зенитно-ракетного комплекса "Бук", которой сбили "Боинг", в декабре 1986 года передали в/ч 20152 – зенитно-ракетную бригаду в Тернопольской области Украинской ССР. Минобороны РФ заявило, что узнало о том, кто получил ракету, на основании ее бортового номера", – отметил Тымчук.

Также он напомнил, что эта версия, запущенная Россией, не была первой попыткой снять с себя ответственность за преступление, запутать и затянуть следствие. В то же время прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу – было установлено, что "поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части новейшей российской зенитной ракеты 9М38М1 "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину".

"Психологический расчет россиян был на то, что после обвинений в адрес Украины экспертная и журналистская среда руками и ногами схватится за эту "спасительную" информацию-"опровержение", и потянут ее дальше, в том числе в международное информационное поле, тем самым подтверждая версию Москвы и ставя под сомнение российский "Бук" из Курска с ракетой 9МЗ8 М1, который уже установлен следствием Нидерландов", – уверен эксперт.

Депутат подчеркнул, что не сомневается в том, что "Россия решила затянуть следствие и принятие решение на Генассамблее ООН".

"Теперь следственная группа проверит заявления МО РФ, как это она делала и раньше, чтобы ее в дальнейшем не обвинили в предвзятости. Голландцы потратили очень много времени, чтобы ранее исключить версии с украинским "Буком" или украинским истребителем, которые педалировались кремлевской пропагандой", – заверил Тымчук.

В заключение от резюмировал, что "уже можно смело утверждать, что очередная спецоперация Кремля опять стала фарсом и более похожа на явку с повинной, в том числе для Путина".

Напомним, ранее главы оборонных ведомств Украины и Великобритании назвали фейком заявления России о причастности Украины к уничтожению МН17 и очередным примером российской дезинформации.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря прошлого года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение "Боинга", так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.