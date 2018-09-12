Эксперт сравнил боевиков "Л/ДНР" и режим Путина: "Методы схожие – пытки, убийства, тюрьмы"

Сегодня, 05:21

Путинский криминальный режим воспроизводит себя даже на Донбассе, считает Эйдман

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Кто и зачем убил главаря т.н. "ДНР" Александра Захарчнко уже понятно – Москва решила убрать того, кто вышел из-под контроля и грабил слишком много российских рублей. Российско-немецкий социолог Игорь Эйдман считает, что Москва "Л/ДНР" воспроизвела копию путинского режима.

По его словам, исчезли последние сомнения в том, что Захарченко убили по указанию его кураторов-работодателей из Кремля, а т.н. "министра доходов и сборов ДНР" "Ташкента" тоже планировали "убрать", но тот чудом выжил.

"Похожая история недавно произошла с другой бандой — т.н. "ЛНР". Там некто Плотницкий (экс-главарь т.н. "ЛНР" – ред.) был смещен силой и теперь сидит в России под следствием. В "ЛНР" чуть было не дошло до открытого столкновения и междоусобной войны. Видимо, чтобы в "ДНР" не повторилась подобная ситуация, вышедшего из доверия "смотрящего" решили попросту убить. Причина в обоих случаях одна — мелкие бандиты не по чину брали. Обвинения стандартные: отжим собственности, дань с бизнеса, хищения из бюджета", – написал Эйдман в Facebook.

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Эксперт считает, что боевики повторяют все то же самое, что делает путинский режим в России, но в гораздо меньших масштабах, а "методы схожие – пытки, убийства, тюрьмы" и т.д.

"В Москве правят такие же "Ташкенты", только высшего уровня. Воруют не грузовики с углем, а миллиарды из бюджета; отжимают не магазины и заправки, а нефтяные компании; пытают не в подвалах, а в модернизированном огромном ГУЛАГе; посылают террористов убивать не в соседний поселок, а во все концы света. Путинский криминальный режим воспроизводит себя везде, куда ступает сапог российского солдата, чекиста, наемника. "Русский мир" шагает по планете. Это "новый порядок", который Кремль пытается навязать другим странам. Его основа: системная коррупция, террор против несогласных, всевластие чиновников и спецслжуб", – подчеркнул он.

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Как на днях стало известно, т.н. "Народные советы ДНР и ЛНР" назначили дату псевдовыборов. Голосование должно состояться 11 ноября 2018 года. Кроме того, местные так называемые "депутаты" назначили Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР". А накануне его назначения так называемая "генпрокуратура" непризнанной республики заявила, что назначение Дмитрия Трапезникова и. о. главы "ДНР" было незаконным.

В свою очередь военный эксперт Олег Стариков рассказал в комментарии сайту "Сегодня", что ждет "Л/ДНР" после "выборов". По его мнению, кланы в непризнанных республиках продолжат уничтожать друг друга, а РФ будет поощрять устранение неудобных фигур.
Россия, Путин, эксперт, захарченко, боевики, Эйдман

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Источник:

"Сегодня"

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