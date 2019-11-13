Срок эксплуатации модульных городков истек: где жить переселенцам

/ Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

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У модульных городков, которые строились для переселенцев в начале войны как временное жилье, истек срок эксплуатации. Об этом сайту "Сегодня" сообщила профильный эксперт и правозащитник Мирослава Сущенко.

Недавно в Днепре состоялась встреча активистов и представителя Офиса омбудсмена, на которой обсуждались проблемы переселенцев. Как мы выяснили, незадолго до этого в 11 областях страны был проведен опрос среди переселенцев. Эксперты выясняли, что больше всего сейчас волнует внутренне перемещенных лиц и какие решения их проблем возможны в ближайшем будущем.

"Проводилось исследование в местах компактного проживания перемещенных лиц, то есть – в модульных городках, – рассказала нам Мирослава Сущенко. – Были охвачены такие города как Запорожье, Днепр, Харьков, а также такие области, как Николаевская, Одесская, Херсонская, Львовская, подконтрольные территории Донецкой области".

По ее словам, сейчас проживающие в модульных городках начали жаловаться на плохие жилищные условия.

"Конструкции модульных домиков – металлические, а сверху обшиты пластиком. Летом они очень сильно нагреваются, зимой – очень сильно охлаждаются и промерзают. В результате появляется конденсат и плесень, – говорит Сущенко. – Срок эксплуатации модульных городков подошел к концу еще в 2018 году, на местах органами местного самоуправления его продлевали, но никаких технических усовершенствований при этом не производилось. То есть, продление срока службы было формальным. Ведь, если не продлевать, то людей необходимо куда-то переселять. В Запорожской и Днепропетровской областях суммарно самое большое число компактных мест проживания – 59. Там проживают как минимум 2 тыс. человек. В Харькове поговаривают о том, что модульный городок нужно расселять. Видение таково, что нужно создавать социальное жилье. Шансы на него есть далеко у не всех, ведь, кроме переселенцев, есть и другие уязвимые категории населения. И переселенцы в этой очереди – ориентировочно пятые по списку".

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Опрошенные нами переселенцы рассказали, что большинство из них вынуждены снимать жилье.

"Мою квартиру в Дебальцево заняли "полицаи "ДНР", мы с мужем с 2014 года снимаем квартиру в Ивано-Франковской области. Многие из наших бывших земляков ради того, чтобы купить хоть какое-то жилье, были вынуждены уехать на заработки. Вернулись и купили себе недорогие квартиры", – рассказала нам переселенка из Дебальцево Антонина Шаповал.

По данным Министерства социальной политики, сейчас в Украине зарегистрированы более 1 млн 417 тыс. переселенцев.

Напомним, сами же переселенцы, проживающие в модульных городках, опасаются, что их оттуда выселят:

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