Эксперты НАБУ признали, что формула "Роттердам+" является обоснованной

Формула "Роттердам+" – это прозрачный и адекватный метод определения цены на уголь. Это заявили уже не просто энергетики или специалисты отрасли, а и эксперты НАБУ. Антикоррупционеры признали, что претензий к методике, по которой рассчитывали стоимость угля – нет. Впрочем, расследование по делу против формулы не прекращают. Почему? Это выясняли журналисты "Сегодня".

В 2015 году шла активная фаза боевых действий на востоке Украины. Во время взрывов снарядов шахтеры продолжали добывать породу под землей. Прекращать работу было опасно – ведь если выключить насосы, шахты затопит.

В это время на подконтрольной Украине территории уже были веерные отключения электроэнергии. Все – из-за нехватки угля на теплоэлектростанциях. Шахты, добывающие необходимый антрацит, работали на уже оккупированных территориях.

"Мы просто столкнулись бы с ситуацией остановки блоков тепловых электростанций Украины", – говорит эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

За шаг до остановки всей энергосистемы Украины правительство принимает решение: в тариф на электроэнергию для промышленников закладывают объективную стоимость угля. За ориентир берут европейскую модель расчета цены горючего. Такова, в частности, действует в порту Роттердама.

"Был определен индекс API 2. Это дало возможность, тем компаниям, которые привозят уголь, получить в тарифе средства, которые они использовали на закупку этого импортного угля", – говорит эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.

Однако формула, которая не только спасла энергосистему Украины, но и помогла государственным шахтам хоть немного вылезти из долговой ямы, стала предметом расследований. Детективы НАБУ два года собирали доказательства якобы злоупотреблений при введении формулы "Роттердам+". Но до сих пор доказать этого не смогли.

И вот – сенсационный поворот в экспертизе детективов. На запрос комитета Международной торговой палаты в НАБУ ответили, что методика расчета "Роттердам+" является обоснованной.

Досудебным расследованием не установлено признаков необоснованности применения такого инструмента, как индикативная цена, а также избрание в качестве индикатива показателя мировой цены на энергетический уголь на уровне API2.

Теперь у детективов остались вопросы только к тому самому "+" доставки угля с Роттердама. Впрочем, эксперты и сейчас уверяют: эта часть формулы также абсолютно понятна.

"Никто в Роттердам угля не возил и оттуда не вывозил", – говорит экс-глава Луганской обладминистрации Геннадий Москаль.

Уголь в Украине в буквальном смысле едет действительно не из Роттердама. И формула это совсем не предусматривает. Например, в прошлом году уголь поставляли из США и ЮАР. А в формуле заложена стоимость его путешествия с Роттердамского хаба. Такова универсальная международная практика расчетов за топливо.

Эксперты уверены: эти аргументы столь очевидны для специалистов, что следствие их должен понять. Тогда все вопросы к формуле "Роттердам+" будут наконец сняты окончательно.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что формула "Роттердам +" позволила украинским шахтерам получать справедливую зарплату за свой труд.

Напомним, НАБУ направило уведомление о подозрении не только экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку, но и сотрудникам ДТЭК. В компании считают, что никакой обоснованной причины для подобных следственных действий нет, а подозрения следствия безосновательны.

"Роттердам+" – рыночная формула, по которой определялась оптовая цена угля в Украине. Учитывала стоимость топлива на ведущем европейском хабе Амстердам-Роттердам-Антверпен, его доставки к складам отечественных ТЭС. При этом применялась только для расчета цен на уголь и электроэнергию для промышленных предприятий и не влияла на тарифы для населения Украины. Они уже несколько лет подряд остаются самыми низкими в Европе.

Согласно выводам НКРЭКУ, расчет "Роттердам+" сэкономил Украине около 40 миллиардов гривен. После отмены этой формулы государство стало закупать уголь дороже, что в ближайшее время скажется на тарифах для населения.

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