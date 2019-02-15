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Эксперты назвали главную причину разводов в Украине

Сегодня, 00:42

Проблемы с жильем – наиболее распространенные причины, которые озвучивают супруги, когда подают документы на развод

Эксперты назвали главную причину разводов в Украине Украина Проблемы с жильем - наиболее распространенные причины, которые озвучивают супруги, когда подают документы на развод

Материальные проблемы становятся причиной разрушения любви, говорят эксперты.

"Проблемы с жильем – это наверное наиболее распространенные причины, официальные причины, которые озвучивают супруги, когда подают документы на развод", – говорит министр юстиции Павел Петренко.

И это – на уровне инстинктов. Формула длительных отношений уже давно известна, говорят психологи. Секрет – в пирамиде потребностей Маслоу.

"Базовая потребность по пирамиде Маслоу удовлетворена – жилье. И это классная опора для того, чтобы идти дальше, развиваться", – говорит Мария Тищенко, психотерапевт.

Ранее кандидат философских наук, старший научный сотрудник института социологии Национальной Академии Наук Украины Наталья Лавриненко сообщила, что украинцы не стали реже вступать в брак и много разводиться. По ее словам, не все так плохо с браками в Украине.

"Во-первых, количество браков не уменьшается. В 2014 году было – 300 тысяч за год, разводов – 130 тысяч. Как видите – это не 50 % и даже не половина. Как видите, на самом деле, все не так печально", – говорит Лавриненко.

А вот тенденция по поводу более позднего вступления в брак тенденция наблюдается. При этом доля разводов все же есть. И главная причина – это неготовность вступать в брак и неумение создать семью.

Напомним, на День влюбленных в Киеве прошел свадебный марафон.

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Тег развод, Украина, загс

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