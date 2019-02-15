Эксперты назвали главную причину разводов в Украине
Проблемы с жильем – наиболее распространенные причины, которые озвучивают супруги, когда подают документы на развод
Материальные проблемы становятся причиной разрушения любви, говорят эксперты.
"Проблемы с жильем – это наверное наиболее распространенные причины, официальные причины, которые озвучивают супруги, когда подают документы на развод", – говорит министр юстиции Павел Петренко.
И это – на уровне инстинктов. Формула длительных отношений уже давно известна, говорят психологи. Секрет – в пирамиде потребностей Маслоу.
"Базовая потребность по пирамиде Маслоу удовлетворена – жилье. И это классная опора для того, чтобы идти дальше, развиваться", – говорит Мария Тищенко, психотерапевт.
Ранее кандидат философских наук, старший научный сотрудник института социологии Национальной Академии Наук Украины Наталья Лавриненко сообщила, что украинцы не стали реже вступать в брак и много разводиться. По ее словам, не все так плохо с браками в Украине.
"Во-первых, количество браков не уменьшается. В 2014 году было – 300 тысяч за год, разводов – 130 тысяч. Как видите – это не 50 % и даже не половина. Как видите, на самом деле, все не так печально", – говорит Лавриненко.
А вот тенденция по поводу более позднего вступления в брак тенденция наблюдается. При этом доля разводов все же есть. И главная причина – это неготовность вступать в брак и неумение создать семью.
Напомним, на День влюбленных в Киеве прошел свадебный марафон.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Эксперты назвали главную причину разводов в Украине". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На День влюбленных в Киеве прошел свадебный марафон
Свидетельства о браке вручал лично премьер-министр Владимир Гройсман