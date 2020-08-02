Эксперты объяснили, почему в Украине начали происходить теракты

В июле Украину всколыхнули новости о нескольких террористических актах. 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. 23 июня в Полтаве мужчина угнал автомобиль и захватил в заложники полицейского. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв среди населения. Почему же теракты в Украине начали происходить именно сейчас – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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По мнению экспертов, одной из главных основ является напряженность в обществе, которая началась достаточно давно и теперь только усиливается.

Эксперт ASIS International (организации профессионалов в области безопасности. – Ред.) Артем Рябцов поясняет, что напряженность из-за коронавируса, карантин, ограничения, отсутствие привычного отдыха — все это очень благоприятная среда для того, чтобы происходили такие инциденты. По его мнению, психологическое напряжение дает о себе знать и люди по-разному пытаются находить ему выход. Эксперт говорит, что карантин – не совсем причина, а скорее повод. А причины есть и другие.

"Одна из глобальных причин – это гибридная агрессия России. Дело в том, что и раньше накануне каких-то важных переговоров или событий, связанных с Донбассом, мы наблюдали резкие всплески минирования публичных объектов. Не исключено, там считают, что повышение турбулентности в украинском обществе лучше способствует договороспособности наших лидеров на выгодных для РФ условиях. Кстати, как раз на днях было заседание Трехсторонней группы по поводу прекращения огня и телефонные переговоры Зеленского с Путиным", — отмечает Рябцов.

Он добавил, что происходящее в Украине сложно назвать классическими терактами. Скорее это криминальные инциденты с признаками терактов.

А заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко поясняет, что, к примеру, причин теракта в Луцке было несколько. Во-первых, это последствия гибридной войны: недоверие к государственным структурам (в том числе и правоохранительным) и популяризация насильственных моделей поведения. Во-вторых, это последствия экономического кризиса.

"Чем резче переход общества от нормального до кризисного состояния, тем больше шансов для роста экстремистских моделей поведения. Похожее наблюдается в США и Европе, где агрессия канализирована в защиту прав африканцев. И даже в Хабаровске недовольство канализировалось в протест против произвола центральной власти к местному управлению. Вероятно, еще сыграл и фактор подражания — как захват моста Метро в прошлом году, так и взрывы на киевских мусорниках. Для простых людей агрессия часто перетекает в бытовые конфликты: семейные, уличные, в общественном транспорте. А для тех, кто привык нарушать закон, такие условия способствуют тому, что внутреннее недовольство выплескивают в преступления", — объяснил Петренко.

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Красная линия": почему в Украине может увеличиться количество терактов и как не стать их жертвой" .

Напомним, ранее сообщалось, что "луцкий террорист" объявил голодовку – ему не нравятся условия в СИЗО. А снайпер КОРДа ликвидировал "полтавского террориста" , когда тот взял в заложники копа и грозился взорвать гранату.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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