Эксперты объяснили, повторятся ли теракты в Украине

В июле Украину всколыхнули новости о нескольких террористических актах. 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. А 23 июля в Полтаве мужчина угнал автомобиль и захватил в заложники полицейского. К счастью, в обоих случаях обошлось без жертв среди населения. Повторятся ли теракты в Украине – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

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По убеждению заместителя директора Украинского института исследования экстремизма Богдана Петренко , сейчас есть три фактора, способствующие тому, что подобные преступления на грани терактов могут повторяться.

"эффект домино". То есть любая публичная деятельность имеет своих последователей.

эскалация активности и агрессии во время избирательной кампании.

преодоление "красной линии". Если кто-то совершал такое преступление, повторить его другому человеку психологически проще.

Совокупность всех трех факторов – это и есть та основа, когда у людей, психологически готовых пойти на теракт, возникнет желание совершить запланированное и начать готовиться.

Независимый эксперт и кандидат экономических наук Александр Хмелевский отмечает, что из всех возможных вариантов терактов наибольшая угроза – это повторение сценария с захватом заложников, как это происходило в Луцке.

"Президент Зеленский так или иначе выполнил требование террориста в Луцке. То есть злоумышленники могут думать, что власть продемонстрировала свою слабость и готовность идти на уступки. Это поощряет террористов. И уже почти на следующий день в Полтаве злоумышленник захватил в заложники работника полиции. По его требованию полиция предоставила ему автомобиль, на котором он успешно бежал. То есть те, кто захочет совершить теракт, могут подумать, что ответственности за преступление можно легко избежать, если носить с собой оружие и захватывать заложников. Поэтому практика захвата заложников будет становиться в Украине популярной", — говорит Хмелевский.

Он добавил, что теракты в Украине — это результат роста преступности, вызванной экономическими проблемами и наличием большого количества оружия (как законного, но по большей части незаконного) у населения.

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Напомним, ранее эксперты объяснили, почему в Украине начали происходить теракты .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Красная линия": почему в Украине может увеличиться количество терактов и как не стать их жертвой" .

О том, как происходило освобождение заложников в Луцке, смотрите в нашем видео:

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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