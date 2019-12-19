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Эксперты определили лучшие в Украине коньяки

19 декабря, 15:10

Актуально

По итогам закрытых дегустаций золотую медаль за качество и звание лучшего коньяка получила легендарная «Чайка»

Всемирно известные сомелье и эксперты рынка алкоголя определили лучшие украинские коньяки. Так, на международном конкурсе Wine&Spirits 2019 коньяки "Shustoff" одержали громкую победу и завоевали рекордное количество наград.

По итогам закрытых дегустаций золотую медаль за качество и звание лучшего коньяка получила легендарная "Чайка".

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Успех своих коньяков представители "Shustoff" объясняют использованием французских технологий, авторских рецептур целой династии мастеров купажа и высочайшим качеством уникальных коньячных спиртов собственного производства.

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