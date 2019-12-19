Эксперты определили лучшие в Украине коньяки

Всемирно известные сомелье и эксперты рынка алкоголя определили лучшие украинские коньяки. Так, на международном конкурсе Wine&Spirits 2019 коньяки "Shustoff" одержали громкую победу и завоевали рекордное количество наград.
По итогам закрытых дегустаций золотую медаль за качество и звание лучшего коньяка получила легендарная "Чайка".
Успех своих коньяков представители "Shustoff" объясняют использованием французских технологий, авторских рецептур целой династии мастеров купажа и высочайшим качеством уникальных коньячных спиртов собственного производства.
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк