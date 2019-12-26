Эксперты определили лучшую водку, созданную по коньячной технологии

В конце ноября эксперты Института Потребительских Экспертиз провели дегустацию и высоко оценили качество премиум-водки "Shustoff" – первой в мире водки, произведенной по коньячной технологии.
Специалисты особенно отметили мягкий вкус, приятный аромат и длительное послевкусие продукта. Производители объясняют свой успех использованием уникальной рецептуры Николая Шустова, созданной им 150 лет назад. Особый метод фильтрации и добавление в состав ароматных спиртов белого мускатного винограда, выдержанных в дубовой бочке, создают особенную органолептику водки "Shustoff".
Водка изготовляется из наилучшего спирта нового поколения "Пшеничная слеза" и чистейшей артезианской воды, что делает ее вкус мягким и гармоничным, а наутро наблюдается отличное самочувствие.
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