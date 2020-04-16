Эксперты: позиция корпорации "АТБ" помогла предотвратить неконтролируемый взлет цен на продукты

Они отметили, что позиция и коммуникация корпорации «АТБ» стали эталоном для отрасли организованного сетевого ритейла

Фото: 24 Канал

Позиция корпорации АТБ помогла урегулировать неконтролируемый всплеск цен, наблюдавшийся в начале общенационального карантина. Об этом, как пишут СМИ, рассказали эксперты.

Они отметили, что позиция и коммуникация корпорации "АТБ" стали эталоном для отрасли организованного сетевого ритейла, а сама компания "АТБ-Маркет", обрела статус мощного отраслевого регулятора и в некоторой мере адвоката. Опрошенные эксперты считают, что "АТБ" помогло эффективно противодействовать невероятному спросу со стороны покупателей и попыткам поставщиков и производителей заработать "ажиотажную премию".

"На ситуацию с повышением цен повлияли производители: они на словах уверяли, что не меняли отпускных цен, но, как свидетельствуют факты, повышали расценки. Этому есть неоднократные подтверждения – поставщики продукции поставляли в торговые сети товары по завышенным ценам. На стабилизацию же ситуации имела влияние в том числе и конкуренция торговых сетей между собой. К примеру, позиция торговой сети "АТБ" в какой-то степени помогла ей выступить в роли рыночного регулятора. Она сказала другим сетям: на эти товары, которые привлекли к себе внимание потребителей и за которыми пристально следят, мониторят, мы нашли возможность снизить цены — договорились с поставщиками. "АТБ" начала уменьшать цены. Соответственно, и другие торговые сети начали так поступать. Они понимали, что их товар, особенно скоропортящийся, окажется неконкурентным", — рассказал финансовый аналитик Андрей Блинов о роли оператора рынка в урегулировании ситуации.

Эксперт подчеркнул, что государственные институты, призванные защищать интересы рядового потребителя, были, мягко говоря, неэффективны, а реальное воздействие на рынок оказала ответственная позиция одного оператора. Корпорация "АТБ"публично обнародовала ценовые предложения своих поставщиков. Это помогло объяснить причины повышения цен в магазинах: воспользовавшись ажиотажем и сезонным фактором, их пытались повысить производители. Заработок организованной розницы — фиксированная наценка, позволяющая покрывать операционные расходы ритейлера.

Фото: Цензор.НЕТ

Таким образом, корпорация "АТБ" смогла доказать государству и потребителям, что полки супермаркетов демонстрируют ценовые предложения поставщиков. "АТБ" ради сохранения доступных цен отказалась от части своей прибыли и снизила торговые наценки, чтобы предложить покупателям доступные цены на критически важные продукты в период турбулентности на рынке.

"Показательным был шаг сети "АТБ", которая обнародовала цены от поставщиков, благодаря чему сняла с себя обвинения в преднамеренном увеличении цен в период ажиотажного спроса. Конечные потребители склонны винить в повышении цен торговые сети, не вникая в ценовую политику поставщиков, посредников, логистических компаний и т. д. Открытая коммуникация в таких вопросах противодействует манипуляции и формирует задел доверия на будущее", — прокомментировала позицию сети народный депутат Елена Мошенец.

Фото: УНИАН

Именно корпорация "АТБ" первой адекватно отреагировала на претензии Антимонопольного комитета Украины к розничным сетям по поводу повышения цен.

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