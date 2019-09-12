Эксперты предостерегают о негативных последствиях в случае увеличения налогов для промышленности

Из-за возможного роста рентных платежей и налогового давления инвесторам не выгодно будет вкладывать деньги в модернизацию предприятий

Народные избранники лишь планируют рассмотреть законопроект о повышении налогов для промышленности, а эксперты и предприятия уже подсчитали — платить будут почти в четыре раза больше. Горняки и металлурги уже пересматривают бюджеты, а в результате это придется сделать каждому украинцу, предупреждают эксперты.

Как связаны налоги для промышленности и кошельки обычных людей, выясняли журналисты "Сегодня".

Наши корреспонденты побывали на криворожском карьере. Здесь добывают железную руду. Ту самую, которую металлургические комбинаты превращают в железо и сталь.

На горных комбинатах — работают тысячи людей. В промышленных регионах альтернативной работы почти нет. А может и этой не быть.

Новый законопроект, изменяющий систему налогообложения промышленности, уже зарегистрирован в парламенте. Если народные депутаты проголосуют — более 50 тысяч человек останутся ни с чем.

В проект прописаны не просто изменения, промышленные компании могут зажать налогами, заставить их платить за землю и продукцию из железной руды почти в четыре раза больше, чем сейчас.

"Под вопросом рабочие места. Непосредственно на предприятиях 35%. Не говоря уже о смежных предприятиях. Тут фактически можно на три сразу умножить. Потеряют те же "Укрзализныця", порты. Фактически для экономики страны будет нанесен огромный урон", – считает президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Экономисты говорят: горняки примут первый налоговый удар.

"Если этот закон примут, то больше всего пострадают горнообогатительные предприятия и металлургический сектор. Из-за существенного роста рентных платежей и увеличения налогового давления инвесторам не выгодно будет вкладывать деньги в модернизацию производственных мощностей и развитие предприятий. Ведь продукция станет неконкурентоспособной", – заявил экономист Александр Савченко.

Бывшие народные депутаты предупреждают: с новыми налогами под угрозой окажется энергонезависимость всей страны.

"Только в металлургии — одной из базовых отраслей отечественной экономики – налоговая нагрузка возрастет и в 3-4 раза!!! Рента за добычу топлива и полезных ископаемых повышается еще больше, поэтому о перспективах повышения собственной добычи природного газа и нефти, и обеспечении энергетической независимости можно просто забыть", – заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Чрезмерные налоги повлекут за собой подорожание продукции, которую экспортирует Украина за границу. Европейские покупатели дорого покупать ее не будут, Украина будет терять выручку в долларах и евро. Ее получает за товары. Курс гривны, которая крепла в последнее время, пойдет вниз.

"Вы все оплатите дважды. Сходите в супермаркет, посмотрите на полки и добавьте к цене 10-15-20%. Ухудшение налогового климата означает, что в страну будет инвестироваться меньше денег, чем инвестируется сейчас", – говорит экономический эксперт Владимир Федорин.

О повышении налогов говорили в комитете финансовой и налоговой политики Верховной Рады. Настаивают: спешить с законом — не стоит.

"Мы не соберемся принимать его быстрыми темпами. Нужно принимать качественный документ. Я убежден, что мы услышим друг друга и найдем тот баланс, который должен быть здесь найден в пределах комитета финансов и налоговой политики", – заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

Договорились вернуться к дискуссии через неделю. А пока — обсудить рисковые моменты с промышленниками.

Новости "Сегодня" ранее писали, что Государственная фискальная служба открыла данные о плательщиках единого налога. Теперь украинцы могут проверить, какой бизнес платит единый налог, и следить в дальнейшем за его статусом.

Также сообщалось, что Государственная служба Украины по вопросам труда начала штрафовать компании за договоры с физическими лицами, если такие договоры похожи на трудовые.

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