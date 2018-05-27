Эксперты раскритиковали солидарную систему начисления пенсий

Солидарная система, которая сейчас функционирует в Украине, не в состоянии обеспечить достойной пенсией не только теперешних пенсионеров, но и тех, кто выйдет на пенсию в будущем. Об этом заявил старший экономист центра социально-экономических исследований CASE Украина – Владимир Дубровский. Он также добавил, что солидарная система работает по принципу финансовой пирамиды.

"В Украине солидарная система обанкротилась, она не может себя содержать, и правительство, будучи гарантом, взяло ее себе на обеспечение. Но это означает только то, что как пенсионная система она не работает", – рассказал Дубровский.

Эксперт также поясняет, что финансировать пенсии за счет налога на труд – неправильно, т.к. этот налог экономически ничем не оправдан, а на солидарной системе нужно ставить крест и переходить к содержанию пенсионеров только в рамках минимального пособия, но в украинских реалиях этот переход будет не сильно заметен, т.к. много пенсионеров и так получают минимальные выплаты.

Но, полностью избавляться от солидарной системы в Украине точно не будут, тем более, во многих странах такие системы работают одновременно, что, собственно и должно получиться в итоге пенсионной реформы.

"Есть различного рода смешанные модели, когда часть пенсионных отчислений идет по обязательной схеме, а часть – добровольно. Здесь можно много дискутировать, но любая модель, которая сейчас предлагается на рынке, лучше солидарной", – отметил Виталий Шапран, член Украинского общества финансовых аналитиков.

Напомним, на днях премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий в Украине станет автоматическим и не будет зависеть от политических обещаний.

Более подробно о том, что принесет украинцам второй уровень пенсионной системы, читайте в материале сайта "Сегодня": Пенсионная реформа: как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы