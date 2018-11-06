Эксперты рассказали, чем опасно чрезмерное увлечение гаджетами

Когда, вы залипаете в телефон на ходу, вы не увидите открытый люк, вы не увидите бордюр с водой, в который можно упасть

В Бразилии мужчина настолько увлекся перепиской по телефону, что не заметил вооруженного ограбления бара, в котором находился. И таких случаев сотни. Засмотревшись в гаджеты, люди подвергают опасности свою жизнь.

Эксперт по безопасности Руслан Болгов рассказывает чрезмерное увлечение гаджетами, может привести к проблемам.

"Как показала практика люди, которые уходят с головой во что либо, не обращают внимание на то, что происходит вокруг, их и в этот момент могут даже раздеть, а они не заметят. Когда, вы залипаете в телефон на ходу, вы не увидите открытый люк, вы не увидите бордюр с водой, в который можно упасть", – рассказывает Руслан Болгов, эксперт по безопасности.

Камеры наблюдения снимают такие курьезные случаи чуть ли не ежедневно. На одном из видео девушка, засмотревшись в телефон, упала в техническую яму. А человек за рулем не заметил машины, которая остановилась перед ним, и попал в аварию.

Напомним, ранее психолог Михаил Лабковский назвал основные угрозы зависимости от гаджетов.