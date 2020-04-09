Эксперты рассказали, что ждет в Европе украинских заробитчан после карантина

После того, как страны ЕС снимут карантин, часть украинских заробитчан сможет вернуться к легальной работе в Евросоюзе. При этом из-за растущей безработицы рынок легального труда будет сужаться. Однако спрос на нелегальную рабочую силу наоборот будет расти. Об этом идет речь в материале "После пандемии: что будет с Шенгеном, безвизом и заробитчанами в ЕС".

Так, экс-министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что после победы над пандемией желающих из Украины поехать в страны ЕС подзаработать станет еще больше, чем раньше.

"Думаю, восстановление экономики (в ЕС. – Ред.) произойдет достаточно быстро. И я считаю, что после пандемии в страны ЕС поедет работать даже больше украинцев, чем работали раньше. Это связано с несколькими причинами. Например, с тем, что уровень зарплат в ЕС, конечно, снизится. И многие европейцы будут работать в такой ситуации на некоторых участках, скажем так, без желания. Соответственно, для украинцев появятся новые шансы", – предположил он.

При этом есть опасения, что в сложившейся экономической ситуации работодатели предпочтут нанимать украинцев нелегально.

"Боюсь, если восстановление экономики ЕС пойдет сложно, есть риск того, что увеличится число нелегальных работников. Многие украинцы легальную работу найти не смогут. А у работодателей будет интерес брать украинцев нелегально. Это будет очень выгодно. То есть поедет на работу больше украинцев. Но, к сожалению, я этого очень боюсь, что они будут работать нелегально, не имея социальных гарантий", – сказал Климкин.

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В то же время политолог Владимир Фесенко полагает, что Евросоюз внедрит более жесткий режим контроля, и возможности нелегальной занятости в ЕС уменьшаться.

"Часть мигрантов, имеющих трудовую визу, думаю, смогут без проблем вернуться, когда ситуация успокоится и возобновится работа бизнеса. Всем остальным надо быть готовым, что варианты с нелегальной работой будут усложнены, меньше будет возможностей выехать в Европу. Попытки нанять нелегалов и трудоустроиться нелегально, безусловно, будут. Другой вопрос, что со стороны государств ЕС будет гораздо более жесткий контроль. Одно дело – когда нелегалы работали в условиях "мирного времени". Другое дело – после такой мощной пандемии, которая наложила отпечаток на все. Пограничный контроль, даже внутри ЕС, думаю, будет усиливаться. И полагаю, что число трудовых мигрантов сократится. Плюс в ЕС будет расти безработица. Возможность найти работу сократится", – сказал эксперт.

Отметим, что после начала пандемии коронавируса из Европы в Украину вернулись десятки тысяч украинцев, которые обязательно должны проходить обсервацию. Сейчас в Министерстве цифровой трансформации на специальной карте Украины показали всех, кто вернулся из-за границы и не изолировался.

Смотрите в сюжете, как украинцы массово возвращались из-за границы:

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