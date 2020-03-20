Эксперты рассказали, как остановить коронавирус

Врачи говорят, что пик заболеваемости от коронавируса в Украине еще впереди, а пандемия может затянуться более чем на год. Однако, чтобы не ждать вакцины, вирус можно укротить.

В борьбе с пандемией есть несколько вариантов. Один из них – вакцина. Ее уже готовятся тестировать ученые в Италии, США, Китае и Южной Кореи, но тестирование – это только первая фаза. Пока она станет доступной, пройдет минимум год. Процесс разработки и сертификация вакцины – сложный научный и бюрократический процесс. А чтобы сформировался коллективный иммунитет, нужно, чтобы привились 90% населения.

"Нужно, чтобы на пути возбудителя болезни хватало людей, у которых уже есть иммунитет, и на которых вирус не влияет", – сказал в комментарии сайту "Сегодня" инфекционист, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов.

Другой вариант – когда коллективный иммунитет появится после того, как все переболеют. Это тоже небыстрый процесс и опасный для жизни людей, если его не контролировать. Пока единственный вариант – это взять коронавирус под контроль во всех странах. Тогда пандемия может упасть до эпидемии, а со временем получить статус вспышек инфекций.

"По поводу данных, что должно переболеть 50-90% населения – в Китае и Южной Корее заболело меньше, но там контролируемая ситуация. То есть, нужно ограничить социальные контакты, проводить карантинные меры по изоляции больных и раннюю диагностику. Это три эффективные вещи, которые позволяют контролировать вирус", – рассказал нам директор направления "Здравоохранение" Украинского института будущего Александр Торгун. В тренде На выходных в Украину заглянет зима: синоптик уточнила прогноз

Больше читайте в материале: "Когда закончится эпидемия коронавируса: ждем лета, вакцину или все переболеем".

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях ограничили количество пассажиров до 10. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. На сегодняшний день коронавирусом заразились 26 человек, из них три случая оказались летальными. В то же время в Черновцах от коронавируса выздоровел первый пациент.

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